La Sirenetta: le prime impressioni sul live-action Disney

Rivelate le prime impressioni dopo la premiere del nuovo live-action di Disney, La Sirenetta. Diretto Rob Marshall; con protagonista la giovane attrice Halle Bailey. Scopriamo di seguito tutti i dettagli

Giungono le prime impressioni dopo la proiezione esclusiva tenutasi a Los Angeles, dedicata al nuovo live-action targato Disney, La Sirenetta. Tra polemiche, grande eccitazione e sgomento; il remake diretto Rob Marshall (tratto dal classico d’animazione Disney del 1989), ha fatto fin da subito parlare di sé. Dalla scelta del cast fino alle ultime modifiche delle musiche originali; sembra ora pronto a conquistare il grande pubblico e la critica, non mettendo da parte qualche piccolo commento amaro.

Con protagonista la giovane attrice afroamericana Halle Bailey; l’avventura in chiave moderna della giovane principessa Ariel, vogliosa di conoscere il mondo umano e le sue meravigliose sfaccettature. Accompagnata nel cast con le star Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone, Awkwafina come voce di Scuttle, Jonah Hauer-King nel ruolo del Principe Eric, Jacob Tremblay come voce di Flounder, Daveed Diggs come voce di Sebastian e Melissa McCarthy nei panni della cattiva Ursula.

Scopriamo tutti i dettagli di seguito.

La Sirenetta: la nascita di una grande stella nel nuovo live-action Disney

Secondo le prime reazioni registrate dalla critica; la nuova versione rappresentata nel film La Sirenetta, potrebbe sorprendere il grande pubblico; catalogandosi nei prossimi tempi tra le migliori rivisitazioni live-action degli ultimi anni. Difatti, accolto con entusiasmo e curiosità, ha visto scintillare raggiante di luce briosa l’interpretazione della giovane attrice Halle Bailey; definendo la sua performance come affascinante e dotata di grande empatia. Difatti come riferito da Erik Davis di Fandango:

La sirenetta della Disney è sicuramente una delle migliori trasposizioni live-action finora. Halle Bailey infonde un’emozione incredibile nel personaggio di Ariel e mi ha fatto venire i brividi a guardarla

Ottimi apprezzamenti anche per i numeri musicali curati sotto l’ala protettiva del compositore originario, Alan Menken; lodato per il profondo arricchimento che ha saputo infondere nel film, grazie anche al talento di Lin-Manuel Miranda:

I classici ricordano i classici e le nuove canzoni sono divertenti, specialmente la canzone di Awkwafina, in cui si avverte davvero l’influenza di Lin-Manuel Miranda. Le colorate sequenze sottomarine sono state le mie preferite. Se amate la musica e i personaggi del classico, questo film vi piacerà

Prime reazioni che gettano buone prospettive future per l’accoglienza nelle sale, ma che non fermano le critiche più spinose, come per Courtney Howard e Simon Thompson di Variety:

Incantevole, ma incredibilmente discontinuo. Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy & Javier Bardem ci mettono anima e cuore per fare un film che non riesce a sfuggire al legame con il film d’animazione originale. Funziona al suo meglio quando asseconda follie camp, eppure limita i suoi elementi fantasy senza alcun motivo. Magari piacerà più di quanto sia piaciuto a me, non è il migliore ma non è nemmeno il peggiore. Mi lascia semplicemente perplessa il fatto che non abbiano accentuato alcuni aspetti che l’avrebbero reso incredibile

Diretto da Rob Marshall, attendiamo l’arrivo nelle sale il prossimo 22 maggio. Come sempre, per rimanere sempre aggiornati nel mondo del cinema e delle serie tv; continuate a seguirci su tuttoteK!

