La seconda stagione di Big Sky in arrivo su Disney +

L’attesa giunge al termine: per tutti gli amanti della prima stagione, finalmente è in arrivo la seconda stagione della serie tv ABC “Big Sky” su Disney +, che partire dal 5 gennaio 2022 i nuovi episodi potranno essere visti comodamente anche in Italia!

Nuovi omicidi in Montana

La celebre serie tv thriller poliziesca statunitense è stata creata da David E. Kelley e basata sul romanzo The Highway di C. J. Box.

Big Sky ha per protagoniste Katheryn Winnick nei panni dell’ex poliziotta Jenny Hoyt e Kylie Bunbury nelle vesti dell’investigatrice privata Cassie Dewell.

Le due protagoniste metteranno da parte le loro divergenze personali relative a dei forti legami in comune, per unire le forze ed indagare sui casi di omicidio che sconvolgono il Montana, noto anche come lo stato del “Big Sky”.

L’inizio è subito pieno di suspense: ci imbattiamo in un incidente d’auto vicino Helena che si rivela molto più complicato del previsto.

Le due protagoniste saranno impegnate a scoprire cosa si cela dietro tutto questo. Verranno, però, messe a dura prova da scontri non piacevoli, da un individuo seducente proveniente dal passato ed un crudele sconosciuto.

Nuovi personaggi del cast di Big Sky su Disney +

Il cast della seconda stagione include Brian Geraghty (Ronald Pergman), Dedee Pfeiffer (Denise Brisbane), Jesse James Keitel (Jerrie Kennedy), Katheryn Winnick (Jenny Hoyt), Kylie Bunbury (Cassie Dewell), Valerie Mahaffey (Helen Pergman) e Ted Levine (Horst Kleinsasser).

Si uniscono al cast Lynch nei panni di Wolfgang “Wolf” Legarski, Anja Savcic come Scarlet Leyendecker, Janina Gavankar nel ruolo di Ren Bhullar, Logan Marchall-Green nel ruolo di Travis, e Omar Metwally nella parte di Mark Lindor, vice maresciallo degli Stati Uniti.

Tra le new entry anche Arturo Del Puerto nel ruolo di T-Lock, Michael Malarkey in quello di Deputy Harvey. La cantante T.V Carpio nel ruolo di Rachel, Madelyn Kientz in quello di Max e Jeremy Ray Taylor nella parte di Bridger. Infine Troy Leigh-Anne Johnson è Harper, Lola Skye Reid è Madison, Romy Rosemont è Agatha, Jamie-Lynn Sigler è Tonya e molti altri!

Guarda qui il trailer della seconda stagione in arrivo su Disney + e lascia un commento!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.