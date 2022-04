La scuola degli animali magici: ecco il trailer del film per famiglie!

In arrivo nelle sale il 28 aprile La scuola degli animali magici, film tratto dall’omonimo romanzo di Margit Auer

La serie di libri de La scuola degli animali magici di Margit Auer ha ottenuto molto successo negli anni. Ciò ha convinto Adler Entertainment a scommettere su un adattamento cinematografico, diretto da Gregor Schnitzler. Il film è in arrivo nelle sale italiane il prossimo 28 aprile. Guardiamo insieme il trailer!

La trama de La scuola degli animali magici

La storia di questa scuola magica è incentrata sulla nuova ragazza Ida (Emilia Maier), che passa da outsider a studentessa grazie al suo animale magico, la volpe parlante Rabbat (Max von der Groeben). Ida ha dovuto trasferirsi in un’altra città e ora è la “nuova ragazza” alla Winterstein School. Ha un momento difficile nella nuova classe: la cattivella Helene si assicura che Ida abbia poche possibilità di fare amicizia, e le rimane solo un posto il primo giorno di scuola – accanto all’estraneo Benni (Leonard Conrads). Un giorno, la sua insegnante presenta ai bambini Mortimer Morrison (Milan Peschel) che viaggia per il mondo alla ricerca di “animali magici”. Ognuno di questi animali è destinato a diventare l’anima gemella di un bambino. Di tutte le persone, la nuova arrivata Ida e l’estraneo Benni sono i primi della classe ad avere compagni magici. D’ora in poi Benni ha al suo fianco l’antica e saggia tartaruga Henrietta (Dulcie Smart) e Ida l’astuta volpe Rabbat. Quando gli oggetti continuano a scomparire a scuola, i bambini e gli animali magici devono restare uniti per risolvere il mistero del ladro della scuola.

La scuola degli animali magici è l’adattamento dell’omonima serie letteraria, giunta ora all’undicesimo volume. Il film è diretto da Gregor Schnitzler e scritto da Viola Schmidt e John Chambers.

Cosa ne pensate di questo trailer? Andrete a vederlo al cinema, accompagnati dal resto della vostra famiglia? Fatecelo sapere nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.