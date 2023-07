La Ruota del Tempo 2: il trailer e la data d’uscita della nuova stagione

In esclusiva il trailer e la data d’uscita ufficiale della serie fantasy; La Ruota del Tempo 2. La nuova stagione disponibile a partire da settembre su Prime Video

L’attesa si fa sempre più calda per i fan della serie fantasy La Ruota del Tempo. Prime Video ha difatti rivelto in esclusiva, la data d’uscita e il trailer ufficiale della nuova stagione de La Ruota del Tempo 2. La prima stagione disponibile sulla nota piattaforma; con protagonista la seducente attrice Rosamund Pike. La storia di umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor (Josha Stradowski) destinato a salvare il mondo(o a distruggerlo).

Co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios; è stata adattata per la televisione dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Ecco tutti i dettagli sulla stagione di La Ruota del Tempo 2, ispirata ai romanzi di Robert Jordan.

La Ruota del Tempo 2: il trailer e tutte le anticipazioni sulla nuova stagione in uscita

Un trailer avvincente quello rilasciato da Prime Video per la prossima stagione de, La Ruota del Tempo 2. Basata sul secondo romanzo dell’epica saga di Jordan, intitolata, La grande caccia; dopo l’epica battaglia contro l’Oscuro in una resa dei conti che aveva coinvolto Rand e Moraine; i vecchi volti tornano a governare gli schermi per salvare il mondo. Perseguitati dalla crescente minaccia mortale; nuovi personaggi faranno il loro ingresso sulla scena come: Elayne Trakand, Aviendha e Lady Suroth.

Prodotta e girata tra girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia; vede protagonista la già citata attrice Rosamund Pike (nel ruolo di Moiraine Damodred); assieme a Daniel Henney (come Lan Mandragoran), Zoë Robins (nei panni di Nynaeve al’Meara), Madeleine Madden (come Egwene al’Vere), Marcus Rutherford ( Perrin Aybara), Dónal Finn (Mat Cauthon) e Ceara Coveney (come Elayne Trakand). I nuovi episodi faranno il loro debutto in streaming sulla piattaforma a partire dal 1° settembre 2023.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.