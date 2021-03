La Realtà che “NON” esiste: il contest di Rai Cinema e One More Pictures

Dato il via alla terza edizione contest promosso da Rai Cinema e One More Pictures-La Realtà che “NON” esiste. Il contest per miglior script volto allo sviluppo di un progetto transmediale e multipiattaforma

Al via alla terza edizione del contest La Realtà che “NON” esiste promosso da Rai Cinema e One More Pictures. Il progetto è volto alla promozione di un nuovo orizzonte transmediale e di multipiattaforma, in grado di raccontare nuovi forme di realtà. Lo scopo è convogliare il pubblico un senso di unicità del racconto.

I giovani e futuri filmaker, attraverso la loro sceneggiatura e l’utilizzo di canali differenti, dovranno rappresentare le tematiche attuali più delicate. Un articolato progetto produttivo innovativo selezionato da una giuria di competenza.

Nel corso del contest, sarà presente una Giuria di competenza con il compito di selezionare il progetto vincitore. One More Pictures con Rai Cinema, insieme agli autori, espanderanno l’universo narrativo del progetto vincitore al fine di svilupparlo in vari formati. Lo sponsor del contest è Campari con in programma un premio speciale per il vincitore.

Da un’idea di Manuela Cacciamani (founder di One More Pictures) e ideatrice del contest, l’evento sarà trasmesso in diretta il 1 aprile alle ore 11, sulla pagina ufficiale Facebook di Rai Cinema.

La Realtà che “NON”esiste: il digitale tra minacce e opportunità

Dopo i successi delle scorse edizioni con Happy Birthday e Revenge Room (Hikikomori e Revenge Porn ), l’edizione di quest’anno avrà come focus centrale il controverso mondo del digitale. I giovani artisti dovranno mettere a nudo le mille sfaccettature del selvaggio web, contenitore di rischi e virtù.

I progetti saranno strutturati secondo un percorso produttivo, seguendo le richieste di un cortometraggio lineare, un cortometraggio in virtual reality e altri formati svelati in corso d’opera. La loro visibilità sarà amplificata dalla presenza di primari media partner e dalla partecipazione ad alcuni prestigiosi eventi.

L’edizione 2019 ha visto il trionfo di Happy Birthday, sul difficile tema degli Hikikomori. Per la sua notevole sensibilità di trattare un argomento così attuale, è diventato un progetto transmediale altamente innovativo, presentato come Evento speciale alla 76a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Diretto da Lorenzo Giovenga e interpretato da Fortunato Cerlino, Jenny De Nucci, con la partecipazione straordinaria di Achille Lauro.

Revenge Room è stato scritto da Alessandro Diele ed è uscito vincitore dall’edizione 2020. Il progetto affronta il difficile tema del Revenge Porn ed è stato presentato come evento speciale alla 77a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!