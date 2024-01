La profezia del male: trailer del nuovo horror con i tarocchi malvagi

Hanno pubblicato online il trailer de La profezia del male, il nuovo film horror incentrato sulle figure dei tarocchi che prendono vita: c’è anche una star dell’MCU proveniente dai film di Spider-Man

La Sony ha pubblicato sul canale YouTube il trailer de La profezia del male, un nuovo film horror che mostrerà gli inquietanti personaggi presenti sui tarocchi prendere vita. Nel cast del film c’è anche Jacob Batalon, giovane attore diventato famoso per aver interpretato Ned Leeds nei film di Spider-Man (che secondo una teoria, dovrebbe ricomparire in Spider-Man 4 nei panni di Hobgoblin).

La profezia del male, trailer e trama del film

Nel film vedremo un gruppo di amici che infrange una regola sacra nella lettura dei Tarocchi: mai usare le carte di qualcun altro. Quando usano queste carte, inconsapevolmente liberano una grande forza maligna che era imprigionata nelle carte maledette. Uno per uno, i protagonisti dovranno affrontare una sfida che metterà a rischio la loro vita, per combattere la morte e sfuggire al futuro predetto dai tarocchi. Se qualcuno ha visto Talk to Me, il film di A24 acclamato da critica e pubblico che è uscito in Italia l’anno scorso, noterà alcune somiglianze.

Infatti La profezia del male parte con una premessa simile, ovvero adolescenti inconsapevoli che giocano con un male metafisico che si scatena su di loro, solo che al posto di una mano imbalsamata ci sono i tarocchi. Nel cast troviamo Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika e Jacob Batalon. All regia del film troviamo Spenser Cohen, che sarà anche sceneggiatore del film insieme ad Anna Halberg. La profezia del male uscirà solo al cinema dal 9 maggio ed è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

