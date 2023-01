La Ligne – La linea invisibile: il trailer del film di Ursula Meier

Scopriamo il trailer ufficiale del nuovo film di Ursula Meier, La Ligne – La linea invisibile, in uscita al cinema il 19 gennaio 2023

“Una storia avvincente di disarmonia familiare che eccelle sia visivamente sia a livello tematico” così Deadline descrive il nuovo film La Ligne – La linea invisibile, che sarà disponibile al cinema dal 19 gennaio. Ecco qualche notizia in più sulla trama e sul trailer ufficiale.

La trama e il cast

La trentacinquenne Margaret porta sulle spalle il peso di molte violenze subite, che ancora la sua fragilità non le permette di raccontare. Dopo una violenta discussione con la madre Christina, ex pianista, quest’ultima decide di denunciarla. Il giudice emette per la ragazza un ordine restrittivo: fino al processo, non potrà avvicinarsi alla donna o stare a meno di 100 metri dalla casa familiare. Margaret però non ci sta e convinta di voler stare con la propria famiglia, si reca ogni giorno sulla soglia del confine. Un confine che diviene per lei una sofferenza insopportabile, che la tiene lontana dai suoi affetti più cari. Se Margaret faticherà ad esprimere i propri pensieri ed emozioni con le parole, ecco che allora sarà la musica ad aiutarla in questo intento.

Sarà quindi il rapporto conflittuale tra una madre ed una figlia il fulcro di La Ligne. Il film ha come protagoniste Stéphanie Blanchoud, nei panni di Margaret e Valeria Bruni Tedeschi, in quelli di Christina. Nel cast anche Elli Spagnolo, India Hair, Dali Benssalah, Benjamin Biolay ed Eric Ruf.

Il film è stato presentato in concorso alla 72° edizione del Festival di Berlino, alla 23° edizione del Napoli Film Festival e al Longtake Interactive Film Festival 2022. Ursula Meier, regista della pellicola, è già celebre per essere autrice di film di successo come Home e Sister, entrambi vincitori di numerosi premi. In passato la Meier aveva ricevuto anche il Premio FICE del Cinema Europeo 2022, per l’abilità di inserire uno sguardo personale e tagliente alle dinamiche familiari e per una brillante capacità di dirigere gli attori, mantenendo uno stile di regia raffinato e coinvolgente.

Il film è già stato proiettato a Mantova, come pellicola di apertura della 22° edizione degli incontri del cinema d’essai, il 3 ottobre 2022.

La Ligne – La linea invisibile: il trailer

Ad anticipare l’uscita del film e la sua trama, è stato il trailer ufficiale. Nel breve video, il dramma familiare appare sin da subito chiaro e avvincente. La potenza emotiva del nuovo lavoro di Ursula Meier si esprime anche musicalmente. Le melodie sono infatti uno dei punti centrali della pellicola. Questo perché è proprio con la musica che lo spettatore riesce a comprendere i personaggi. Si tratta di un vero e proprio filo conduttore che lega fra loro rapporti, vicende e stati d’animo.

