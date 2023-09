La Francia esclude il film Palma d’oro dalla corsa agli Oscar

Con notevole sorpresa non sarà il film vincitore della Palma d’oro Anatomia di una caduta a rappresentare la Francia ai prossimi Oscar, che punta tutto sulla fama di Juliette Binoche

La commissione di sette membri istituita dal Ministero della cultura per scegliere il candidato francese per i prossimi Oscar ha eliminato il grande favorito, Anatomia di una caduta, vincitore della Palma d’oro allo scorso Festival di Cannes. A grande sorpresa gli è stato preferito, all’interno di una rosa di cinque film pre selezionati, La passione di Dodin Bouffant di Tran Anh Hung, nato in Vietnam e cresciuto poi in Francia.

Gli altri film in lizza erano Goutte d’or de Clément Cogitore, Le Règne animal de Thomas Cailley e A passo d’uomo di Denis Imbert, in uscita nelle nostre sale il 19 ottobre in Italia. Finalisti che, secondo le parole del ministero, attestano la vitalità, diversità e creatività del cinema francese.

Il candidato agli Oscar della Francia non sarà la Palma d’oro

Una decisione davvero inattesa, che probabilmente punta molto sull’appeal internazionale della protagonista femminile, Juliette Binoche, di un film che ha diviso a Cannes pur portando a casa il premio per la regia. Si tratta della storia d’amore, assai trattenuta, a fine Ottocento fra una cuoca di talento e il suo celebre gastronomo. Qualche giorno fa è stato anticipato che l’attrice si sarebbe impegnata in una campagna per ottenere la candidatura nella categoria “miglior attrice non protagonista” per il film.

Nella commissione di sette membri che ha deciso il candidato compaiono anche i registi Olivier Assayas e Mounia Meddour oltre al compositore Alexandre Desplat. La Francia non vince l’Oscar per il miglior film straniero (oggi internazionale) dal 1993. La 95esima cerimonina degli Oscar avrà luogo il prossimo 10 marzo a Los Angeles e naturalmente noi vi daremo ogni aggiornamento sull’esito della competizione.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.