La docuserie McCartney 3, 2, 1 su Disney+ dal 25 agosto

A partire dal 25 agosto, la docuserie Star Original sulla stella dei Beatles, McCartney 3, 2, 1 su Disney+

Da domani sarà disponibile su Disney+ di McCartney 3, 2, 1, la docuserie con protagonista proprio Paul McCartney. Vedremo l’artista insieme a Rick Rubin, storico produttore, in un faccia a faccia in cui ripercorreranno la storia dei Beatles ma non solo. Verrà posto l’accento anche sul suo periodo ai Wings negli anni ’70 e la sua carriera solista, che dura da più di 50 anni.

In questa serie, composta di 6 episodi, assisteremo a una chiacchierata intima tra Paul McCartney e Rick Rubin sul lavoro di composizione, le influenze e le relazioni personali che hanno ispirato le canzoni iconiche che sono state la colonna sonora delle vite di tutti.

Cosa sappiamo di McCartney 3, 2, 1 su Disney+?

Negli anni ‘60, McCartney ha cambiato per sempre il mondo con i Beatles. Ma non si è fermato lì e ha continuato a spingersi oltre i confini come artista solista, poi con i Wings, oltre a collaborare con numerosi artisti di fama mondiale. Ha ricevuto 18 GRAMMY® e nel 1997 è stato nominato cavaliere da Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Il suo album più recente, “McCartney III”, è stato al n. 1 nelle classifiche ufficiali del Regno Unito e al n. 1 della Billboard Top Album Sales Chart negli Stati Uniti al momento della pubblicazione nel dicembre 2020.

McCartney 3, 2, 1 è diretto dal vincitore dell’Emmy® Award, Zachary Heinzerling. Gli executive producer sono McCartney, Rubin, Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall e Ryan Suffern, mentre Leila Mattimore è co-executive producer. Endeavor Content è la casa di produzione insieme a MPL Communications Inc., Shangri-La, Film 45, Kennedy Marshall e Diamond Docs.

Per ingannare l’attesa, date uno sguardo al trailer della docuserie.

