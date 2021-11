La Casa di Carta 5 volume 2: Netflix svela la nuova locandina

A breve arriveranno su Netflix gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 e Netflix inganna l’attesa con la nuova locandina

È quasi ora! La Casa di Carta sta per arrivare alle battute conclusive! Per Álvaro Morte, La Casa di Carta 5 è “colma di una tensione pazzesca”. Rodrigo de la Serna ci assicura che è in arrivo qualcosa di molto potente per cui “i fan della serie non rimarranno delusi”. Jaime Lorente si chiede “come si chiude una cosa così grande?” e Úrsula Corberó confessa in che modo vorrebbe tornare… I protagonisti ci raccontano qualcosa in più sugli ultimi episodi nella featurette dietro le quinte de La Casa di Carta 5, svelata oggi da Netflix con la locandina dei cinque episodi finali, disponibili dal 3 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Dove eravamo rimasti | La Casa di Carta 5

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

La Casa di Carta è una delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Come si vede dal sito Top10.Netflix.com, le parti 3, 4 e 5 si classificano tra le posizioni più alte della Top 10 globale. Il cast include: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, tra gli altri.

