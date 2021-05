La casa di carta 5: Netflix svela finalmente la data d’uscita

La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

Per scoprire se i protagonisti riusciranno ad uscire indenni da questa pericolosa situazione non ci resta che aspettare settembre .

In merito alla particolare scelta di dividere la stagione finale della serie tv in due parti il creatore Álex Pina ha rilasciato una dichiarazione:

Per annunciare la nuova date d’uscita è stato rilasciato anche un emozionante teaser trailer , nel quale vediamo tornare in azione la banda di rapinatori capitanata da Il Professore.

La rapina più famosa della storia della televisione sta per concludersi. Netflix , infatti, ha rilasciato alcuni importanti dettagli sulla stagione finale della serie tv La casa di carta . La parte 5 dell’avventura creata da Álex Pina sarà divisa in due volumi , composti entrambe da 5 episodi : il primo sarà disponibile dal 3 settembre , il secondo dal 3 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è attivo.

Claudia Silvestri

27 anni, laureata in Lettere moderne alla triennale e in Scienze dello Spettacolo alla magistrale. Di recente ho conseguito un master in Critica giornalistica per lo spettacolo. Guardo di tutto e mi appassiono ad ogni genere, dal film d’autore fino ai cinecomics. Se non sapete dove trovarmi, probabilmente sono in sala a gustarmi un nuovo film.