La casa di carta 5: in arrivo la prima parte dell’ultima stagione

La Casa di Carta 5 Volume 1 è in arrivo tra 7 giorni sulla piattaforma Netflix

Le tute rosse stanno per fare il loro ritorno. E proprio di tuta rossa si parla, quella che c’è sempre stata fin dal primo copione de La Casa di Carta. Come dichiara lo showrunner Alex Piña:

Siamo alla continua ricerca di icone. Bisogna etichettarsi in qualche modo, avere la propria identità e il proprio DNA

La scelta è stata fatta per ridurre gli altri colori primari in tutta la serie per dare spazio al colore rosso delle tute. Infatti, il regista Jesús Colmenar afferma:

Questo è il motivo per cui abbiamo deciso che tutti i nostri rapinatori e ostaggi dovessero indossare un’uniforme, in modo che la tuta rossa diventasse la grande immagine chiave della serie

Durante le cinque stagioni de La casa di carta sono state utilizzate più di 600 tute rosse, individualizzate in modo da rappresentare le differenze di ogni personaggio. La sfida è stata proprio questa, dice il costumista Carlos Diez, quella di non rendere noiosi i vestiti della serie, dare spazio a ciascun personaggio, ma anche sottolineare l’uniformità del gruppo.

La trama

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

La serie

La Casa di Carta stagione 5 è in arrivo ad appena 7 giorni dall’uscita. Dopo 2000 minuti di azione e due rapine, le tute rosse stanno per sbarcare nuovamente su Netflix. Lo sforzo di produzione per questa serie è stato enorme. Nel corso degli anni, le riprese sono state fatte in 300 location, in 7 Paesi: oltre che in Spagna, anche in Thailandia, Danimarca, Panama, Portogallo, Italia e Regno Unito. Sono stati prodotti 6000 lingotti d’oro e sono state stampate un milione di banconote da 50€ da far cadere sulle strade di Madrid. Un bottino che in 41 episodi è stato difeso da 275 armi diverse, a cui vanno aggiunte le 150 che Gandía custodisce nel suo arsenale privato presso la Banca di Spagna.

Insomma, questa nuova stagione non mancherà di stupirci e ci terrà incollati agli schermi come le precedenti puntate della piattaforma. Non ci resta che attendere con pazienza l’ultima settimana e poi, finalmente, accedere a Netflix.

