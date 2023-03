La Casa dei Fantasmi: il nuovo film Disney svelato con un trailer!

Nella giornata di ieri, Disney ha svelato il primo trailer e un nuovo poster dedicato a La Casa dei Fantasmi, remake della pellicola del 2003 con Eddie Murphy

Il colosso di Disney si va espandendo sempre più in dimensioni variegate: dai servizi in abbonamento, ai parchi divertimento a (da sempre il suo cavallo di battaglia) la cinematografia. E mentre scopriamo le nuove aggiunte al servizio di Disney Plus di marzo, tra The Mandalorian Stagione 3 e Abbott Elementary School stagione 2, Disney non fa né tanto né quanto e rilascia un trailer per la sua nuova, milionaria, pellicola. Che è, in realtà, un vero e proprio Remake.

I meno giovani e quelli che iniziano ad avere i primi capelli bianchi si ricorderanno, infatti, La Casa dei Fantasmi, pellicola del 2003 con Eddie Murphy a fare da carro trainante. Vent’anni dopo, il film torna nei cinema con un regista, un’atmosfera e un cast completamente nuovi e ricchi di spessore. Ovviamente ispirato alla nota attrazione presente in tutti i parchi divertimento di Disney, La Casa dei Fantasmi narra di Gabbie, una mamma single che si trasferisce in una casa infestata dai fantasmi. Solo che, ovviamente, lei non lo sa. Avrà bisogno quindi di tutto l’aiuto del mondo per uscire da questa situazione… scomoda. Vi lasciamo il teaser trailer di presentazione proprio qua sotto.

I fantasmi sono di casa. Guardate il nuovissimo teaser trailer de La Casa dei Fantasmi, in apparizione prossimamente al Cinema. pic.twitter.com/U9uPJjUksQ — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) March 2, 2023

La Casa dei Fantasmi fra cast stellare e un primo teaser trailer!

Dietro alla cinepresa troviamo Justin Simien, che ha già lavorato a titoli come Dear White People, Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds sarà produttore esecutivo e Katie Dippold la sceneggiatrice. Gli attori attualmente svelati del cast sono LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis e niente meno che Jared Leto. Fra le comparse troviamo Winona Ryder, Dan Levy e Hasan Minhaj. Qua sotto trovate il nuovo poster presentato!

Benvenuti ne La Casa dei Fantasmi. In apparizione prossimamente al Cinema. pic.twitter.com/S5XglLFcHm — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) March 2, 2023

Attualmente, oltre al teaser trailer, non si hanno ulteriori informazioni in merito a La Casa dei Fantasmi, né si sa quando sarà disponibile al cinema. Se volete restare aggiornati con tutte le news a tema cinema e serie TV, non dovete far altro che rimanere sintonizzati sulle nostre pagine di tuttotek.it!

