La Bottega della Sceneggiatura, un’iniziativa coaching di alto livello e formazione rivolta a giovani autrici e autori. Nuove storie e visioni, con l’obiettivo di rappresentare la creatività e la multiculturalità italiana

Grande opportunità per tutti i giovani aspiranti sceneggiatori e sceneggiatrici, con l’iniziativa di Premio Solinas e Netflix nominata La Bottega della Sceneggiatura. Un grande punto di inizio per mettere in pratica nuove forme di visione e creatività dei giovani autori e autrici; in grado di rappresentare la multiculturalità italiana e che desiderano sviluppare storie per serie TV.

Un percorso suddiviso in più fasi per chi vuole approfondire e migliorare il proprio livello di conoscenza e professionalità, rapportandosi direttamente a grandi figure del panorama nazionale internazionale, tra questi: Isabella Aguilar, Laura Colella, Collettivo Grams (Antonio Le Fosse, Marco Raspanti, Re Salvador, Eleonora Trucchi), Jacopo del Giudice, Margherita Ferri, Filippo Gravino, Mohamed Hossameldin e molti altri.

Venti partecipanti, dieci progetti selezionati, una borsa di studio di 2500 euro cadauno e molto altro. Scoprite di seguito ulteriori dettagli.

Come candidarsi e cosa aspettarsi | La Bottega della Sceneggiatura: l’iniziativa di Premio Solinas e Netflix

La Bottega della Sceneggiatura segue un percorso suddiviso in diverse fasi con una selezione finale. Un coaching di alto livello per approfondire e affinare competenze nello storytelling seriale. Formazione attraverso l’esperienza sul campo, nella quale sarà chiesto ai giovani aspiranti di mettersi alla prova con progetti concepiti da loro stessi sviluppati durante il percorso. Infine, accesso al lavoro.

I primi due progetti selezionati in questa prima fase, saranno coinvolti in una proposta di collaborazione come assistenti in una Writers’ Room. Il primo progetto riceverà inoltre Il Premio de La Bottega della Sceneggiatura di 6.000 euro.

Sarà possibile inviare la propria candidatura fino al 30 settembre visitando il sito ufficiale. Con un totale di 20 progetti selezionati pronti a prendere parte al Laboratorio di Orientamento. Di durata di una settimana, permetterà loro di incontrare i mentori e presentare e approfondire con loro i progetti tramite sessioni di confronto e di scambio.

Conclusa la prima parte la giuria, sulla scorta dei nuovi materiali ricevuti dagli autori, effettuerà un’ulteriore selezione: un massimo di 10 progetti riceveranno una borsa di studio di 2.500 euro cadauno per partecipare al Laboratorio di Alta Formazione. Tra sessioni di coaching e masterclass con i mentori e altri grandi professionisti italiani e internazionali, il laboratorio fornirà le capacità di affinare le conoscenze e gli skill richiesti, prima dal passo finale: scrivere la puntata pilota.

Per rimanere sempre aggiornati, continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.