Disney+ annuncia la produzione della serie prequel de La Bella e la Bestia. Protagonisti ancora una volta Luke Evans e Josh Gad Le Tont

Disney+ ufficializza l’inizio di produzione della serie prequel de La Bella e la Bestia. Classico Walt Disney dell’animazione amato da grande e piccini, sarà al centro di una versione live action totalmente nuova ma con vecchi incontri e volti protagonisti.

Impossibile non citare due volti già noti nel film live action diretto da Bill Condon nel 2017, ovvero gli attori Luke Evans e Josh Gad. Impegnati ancora una volta nell’interpretazione di Gaston e Le Tont, saranno affiancati da Briana Middleton, che interpreterà Tilly la sorellastra di Le Tont.

Le novità in corso: cosa aspettarsi | La Bella e la Bestia: annunciata la serie prequel

Noto romanzo nato dalla penna della scrittrice francese Jeanne Marie Leprince, negli anni è stato protagonista di diversi adattamenti cinematografici.

La seire ambientata negli anni precedenti l’incontro di Belle con il principe trasformato in Bestia, seguirà in questa versione le vicende che hanno portato all’incontro delle due figure “villans” di Gaston e Le Tont, affiancati anche da Tilly. Una misteriosa rivelazione nel passato della giovane ragazza porterà i tre protagonisti all’inizio di un viaggio inaspettato pieno di romanticismo, divertimento e momenti di riflessione. Attraverso vecchie e nuove amicizie, scontri e incontri difficoltosi, il regno delle fiabe è pronto a sorprendere in tutta la sua magia.

Composta da otto episodi totali a metà tra serie e musical, con impegnata dietro la macchina da presa per il primo episodio, la regista Liesl_Tommy. L’inizio della produzione è prevista per la prossima primavera del 2022, e avrà Josh Gad come sceneggiatore e produttore esecutivo; mentre Edward Kitsis e Adam Horowitz ricopriranno l’incarico dei due co-showrunner. Fra i produttori esecutivi anche Alan Menken impegnato nella creazione della colonna sonora ufficiale.

Ulteriori dettagli sul cast e data di rilascio non sono state al momento rivelate.

