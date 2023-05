Kubi: il trailer del film di Takeshi Kitano in concorso a Cannes

È stato rilasciato in rete in queste ore il primo teaser trailer del prossimo film epico di guerra giapponese Kubi, del regista Takeshi Kitano, in concorso al Festival di Cannes 2023

Il regista Takeshi Kitano desiderava realizzare questo film da trent’anni e ha iniziato a svilupparlo nel 1993. Ne è nato un romanzo che ha scritto e di cui il film è un adattamento. Il film racconta lo storico “incidente di Honno-ji” del 1582, quando un importante vassallo di Oda Nobunaga si ribellò e fece commettere harakiri al suo padrone a Kyoto. Da allora si discute sulle ragioni della rivolta e se Akechi Mitsuhide fosse davvero il capobanda. Un fatto storico di rilevante importanza nella cultura nipponica viene così portato sul grande schermo ed arriva al Festival di Cannes 2023. Ecco di seguito il trailer di Kubi.

Il teaser trailer di Kubi di Takeshi Kitano, in concorso a Cannes

Il film esplora le ambizioni, i tradimenti e i destini di vari personaggi, tra cui signori della guerra, ninja, artisti itineranti e contadini, e fa emergere l’essenza del mondo di Kitano, compresa l’intensa violenza e l’umorismo nero. A tal proposito il regista ha condiviso in una conferenza stampa:

Se possibile, spero che questo film sia un successo e spero di poterne girare altri. Quando si pensa ai drammi d’epoca, si tende a pensare ai drammi storici come drammi storici, ma sono tutti incentrati su belle storie di successo, e non ritraggono le parti losche e i lavori delle persone. Ce l’ho fatta. Ci sono voluti molti sforzi per completarlo, ma credo di essere riuscito a farlo grazie allo staff e al cast.

Natsuno Takeshi di Kadokawa, che distribuirà il film in Giappone, ha dichiarato che si tratta di una pellicola di dimensioni simili a I sette samurai e Kagemusha di Akira Kurosawa, con una qualità tragicomica che sembra shakespeariana. Il film si preannuncia come un’esperienza cinematografica straordinaria. In attesa di sapere se e quando potremo vederlo anche in occidente, continuate a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv.

