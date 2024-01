Knives Out 3: le riprese partono nel 2024

Arrivano buone notizie per tutti i fan della saga cinematografica di Knives Out: il terzo film della saga, Knives Out 3, inizia le riprese nel 2024, riprendendo la storia del protagonista Benoit Blanc dopo Cena con delitto e Glass Onion

Uno dei film più amati dell’anno 2022, Knives Out: Glass Onion, sta per ricevere un sequel con il ritorno del protagonista Daniel Craig (qui puoi leggere la sua filmografia) nei panni dell’investigatore Benoit Blanc. Knives Out – Glass Onion è ritenuto come uno dei migliori film di Netflix, vi rimandiamo anche alla recensione di Knives Out 2 – Glass Onion. Non è una sorpresa, quindi, che fosse annunciato un terzo film e le riprese dovrebbero partire proprio nel corso di quest’anno, nel 2024. Sicuramente questa notizia farà la gioia dei fan, considerando i tempi di produzione è anche probabile che il film possa uscire nel 2025.

Le riprese di Knives Out 3

La notizia è arrivata da un articolo di Deadline, nel quale parlano della casa di produzione del film T-Street di Rian Johnson e Ram Bergman. Nell’articolo, infatti, possiamo leggere che il sequel di Glass Onion e terzo film della saga con protagonista Daniel Cragi entrerà in produzione nel corso di quest’anno, ovvero il 2024. L’ultimo aggiornamento riguardo al terzo film di Knives Out risale a ottobre, quando Rian Johnson ha affermato che si era messo a lavoro e si stava rimboccando le maniche per finire la sceneggiatura. Purtroppo, anche la produzione di Knives Out 3 era stata bloccata e messa in sosta, sempre a causa dei due scioperi che il mondo di Hollywood ha affrontato. Ma una volta che gli scioperi finirono, Rian Johnson si era messo subito al lavoro e si era immerso totalmente nella scrittura della sceneggiatura. Ora che la sceneggiatura è pronta, con quella che sembra una buona idea, a detta sua e con un’ambientazione precisa, le riprese di Knives Out 3 possono partire.

Siete curiosi di vedere il nuovo film? Cosa vi aspettate? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.