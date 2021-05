Knives Out 2: Dave Bautista si unisce al cast del sequel

Knives Out 2, l’ambizioso progetto di Netflix, vede unirsi ufficialmente al cast un nuovo attore: Dave Bautista

Cena con delitto – Knives Out 2 è un titolo molto atteso: non solo perché è il sequel dell’apprezzato film scritto e diretto da Rian Johnson, ma anche perché Netflix ha comprato il progetto per una cifra astronomica; stiamo parlando di ben 400 milioni di dollari, che comprendono però nel pacchetto anche un altro capitolo della saga che piano piano prenderà forma. Intanto, l’attore ed ex wrestler statunitense Dave Bautista si è unito ufficialmente al cast.

Knives Out 2: Dave Bautista in un ruolo sconosciuto

Dave Bautista farà parte del cast del sequel di Knives Out. Negli ultimi anni, l’attore si sta ritagliando sempre più ruoli sul grande schermo; come non citare la sua interpretazione di Drax in Guardiani della Galassia o la sua partecipazione in Blade Runner: 2049. Oltre a questi due film, lo ricordiamo in pellicole come Spectre, Hotel Artemis, L’uomo con i pugni di ferro ed nel tanto atteso Dune di Denis Villeneuve.

Bautista si unirà quindi nel cast a Daniel Craig, che sappiamo riprenderà il ruolo del detective privato Benoit Blanc, mentre non abbiamo notizie degli altri nomi che andranno ad aggiungersi a quello che, considerato il cast della prima pellicola, siamo certi sarà un altro film pieno di star di Hollywood.

Purtroppo, non abbiamo alcun dettaglio su chi potrebbe interpretare Bautista nel film che, al momento, si trova comunque ancora in fase embrionale. La produzione, infatti, dovrebbe partire questa estate in Grecia.

Knives Out 2 è solamente uno dei due sequel che Rian Johnson scriverà, produrrà e dirigerà per Netflix, dopo che l’azienda californiana ha siglato un accordo per realizzare le due pellicole in esclusiva per la piattaforma di video on demand. Con un budget di appena 40 milioni di dollari, Netflix spera di replicare il successo del primo Knives Out, il quale ha saputo raccogliere oltre 311 milioni di dollari al botteghino mondiale.