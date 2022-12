Knights of the Zodiac: il trailer del film sui Cavalieri dello Zodiaco

Arriva nel 2023 Knights of the Zodiac, adattamento live action della serie anime I Cavalieri dello Zodiaco, che si mostra col un nuovo trailer

Il mito dei Cavalieri dello Zodiaco sta per rivivere. L’amatissima serie anime realizzata dallo studio Toei Animation tornerà nel 2023 con un adattamento in live action dal titolo Knights of the Zodiac. La storia è quella nota: il giovane Seiya intraprende un viaggio attraverso miti e leggende per diventare il Cavaliere di Pegaso. Dopo la fortunatissima serie anime, andata in onda a partire dal 1986, il mitico anime, a sua volta ispirato al manga di Masami Kurumada, rivive con un attesissimo live action che si mostra ora con un trailer decisamente elettrizzante.

Knights of the Zodiac: trama e cast

L’adattamento live action dei Cavalieri dello Zodiaco ripercorre le vicende di Seiya, orfano a caccia della sorella che s’imbatte in una dea reincarnata. Così ha inizio il suo viaggio per diventare un Cavaliere dello Zodiaco, che lo porterà a dimenticare tutta la sua vita precedente. Nei panni di Seiya troviamo Mackenyu, attore americano di origini giapponesi, che ha recitato nel live action di un altro fortunatissimo manga: Rurouni Kenshin.

Al suo fianco ci sono Madison Iseman, volto di Jumanji, di Annabelle 3 e della serie So cosa hai fatto, che interpreta Siena, la ragazza che attinge ai poteri della dea Atena, Insieme a loro, nei panni del reclutatole Alman Kido, Sean Bean, il celebre Ned Stark del Trono di Spade. A completare il cast di Knights of the Zodiac ci sono Famke Jansse, Diego Tinoco, Mark Dacascos e Nick Stahl.

Il film, come detto, arriverà nel 2023. Intanto possiamo gettano un primo sguardo con l’emozionantissimo trailer che ci mostra le prime immagini dell’adattamento in live action dei Cavalieri dello Zodiaco. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul film, continuare a rimanere aggiornati sul nostro sito.

