Knights of the zodiac: nuovo trailer e data d’uscita

Knights of the zodiac (Saint Seya) è il nuovo film live action dell’anime I cavalieri dello zodiaco, di cui possiamo vedere il suo nuovo trailer e scoprire la data d’uscita

Knights of the zodiac – The beginning è il nuovo live action della storica serie TV anime I cavalieri dello zodiaco, andata in onda in Giappone e in Italia non solo con gli episodi, ma anche con diversi OAV ovvero film legati a ciascuna stagione.

Si tratta di un secondo tentativo di live action con protagonista Mackenyu, che lo vedremo anche in un altro anime giapponese, in particolare il live action di One Piece che sarà prodotto da Netflix. In questo nuovo live action mai realizzato sulla serie TV dei pirati, interpreta Zoro, mentre nel nuovo film sui Cavalieri dello Zodiaco sarà proprio il protagonista Seya o Pegasus per chi l’ha sempre seguito in Italia.

Knights of the zodiac: il nuovo trailer dell’anime I cavalieri dello zodiaco

Insieme al trailer, la casa di distribuzione che in Giappone è Toei Animation e in Italia sarà Sony, ha anche annunciato la data d’uscita ufficiale in territorio giapponese, ovvero il 28 aprile 2023. In Italia, non si conosce ancora la data d’uscita ufficiale, quindi dovremo aspettare ancora probabilmente qualche mese.

C’è comunque grande attesa per questo live-action soprattutto perché il precedente non aveva riscosso molto successo, anzi molte critiche perché si allontanava molto dalla serie anime originale.

