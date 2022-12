Kirstie Alley: muore l’attrice di Senti chi parla

irstie Alley, l’attrice nota per i suoi ruoli in commedie per tutti come Senti chi parla e Matrimonio a quattro mani, è morta dopo una lunga malattiaK

Kirstie Alley è stata il volto degli anni ’90, quello famigliare, quello delle commedie divertenti per tutta la famiglia e si è spenta oggi dopo una lunga malattia.

Ad annunciarlo sono stati i suoi figli in un post su Instagram, ricordandola come un’icona sullo schermo, ma anche come madre e nonna meravigliosa. Impossibile non ricordarla nei suoi film più iconici, come Senti chi parla, Matrimonio a quattro mani e per la serie TV comica Cin Cin che le aveva fatto vincere un Golden Globe e un Emmy.

Kirstie Alley: i suoi film e i suoi ruoli più iconici

L’attrice era diventata un volto famigliare grazie ai suoi ruoli, in cui interpretava personaggi che ancora oggi entrano dritti nel cuore: donne forti, indipendenti che sanno cavarsela da sole e non badano troppo alle convenzioni. Un esempio è Senti chi parla, in cui è Mollie una mamma single che cresce il figlio appena nato e avuto dall’amante che dopo molte promesse la lascia per un’altra. In questo film è a fianco di John Travolta con cui è rimasta legata da un rapporto di amicizia.

Un altro film per la televisione diventato iconico è Matrimonio a 4 mani, in cui interpreta un’assistente sociale legatissima ad una delle bambine affidate a lei e che si troverà dentro ad un piano per farla innamorare. Il grande successo da pubblico e critica arriva con la serie sit-com Cin Cin, di ben undici stagioni in cui intepretava il personaggio di Rebecca Howe.

Una vita privata travagliata che l’ha vista soffrire molto per tossico dipendenza e per disturbi alimentari, di cui ha saputo affrontare l’argomento anche in televisione, con programmi televisivi come la sit-com Fat actress, in cui affrontava proprio il personaggio di un’attrice dimenticata perchè non rappresentava più i canoni visici voluti dal mondo dello spettacolo.

Un’attrice che ha lasciato sicuramente il segno non solo con i suoi film e non c’è modo migliore di ricordarla in questi giorni con rewatch di alcuni dei suoi titoli più divertenti.

