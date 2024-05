Kingdom Hearts potrebbe diventare un film

Gli amanti della serie di videogiochi potranno gioire (e anche un po’ temere) nel sentire la notizia dell’arrivo di un film di Kingdom Hearts. Attenzione, questa è una news da prendere con le pinze, trattandosi di rumor!

Non è la prima volta che si parla di voler realizzare un adattamento cinematografico o televisivo di Kingdom Hearts. Questa serie ha fatto innamorare milioni di giocatori nel corso degli anni, con l’ultimo capitolo della saga uscito ormai 4 anni fa, nel 2020, e conclusosi con il DLC ReMind. Anche se si parla da un po’ di Kingdom Hearts 4, sembra che la storia sarà riproposta in formato cinematografico. Tempo fa si parlava di realizzare una serie televisiva che andasse pubblicata direttamente sulla piattaforma di Disney+. Ora però i piani sembrano essere cambiati, con l’intenzione di realizzare un film animato basato sulla saga videoludica creata da Square Enix. Il motivo per cui hanno preso questa decisione potrebbe essere dovuta al successo che hanno avuto gli ultimi adattamenti cinematografici basati su altri videogiochi.

Il film d’animazione di Kingdom Hearts: cosa sappiamo

Al momento non è ancora nulla di confermato, ma questa voce arriva da una fonte affidabile, ovvero TheDisInsider. La nuova direzione che ha preso l’adattamento di Kingdom Hearts percorrerebbe la stessa onda di Super Mario Bros. Il Film, che ha ottenuto un enorme successo. Certo non è la prima volta che Disney cerca di creare un adattamento cinematografico basato su un videogioco, anni fa ci aveva già provato con Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo con protagonista Jake Gyllenhaal. Certo non ha ottenuto il successo sperato, ma sono passati diversi anni da allora e magari la Disney potrebbe aver imparato la lezione. Tuttavia non è neanche la prima volta che creano una adattamento del videogioco con Sora, infatti avevano già realizzato un episodio pilota di una serie animata mandato su Disney Channel, ma che purtroppo non ha mai visto la luce.

Non ci resta altro che aspettare per scoprire quando e se uscirà il film d’animazione della saga videoludica. Continuate a seguirci su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti e tanto altro dal mondo del cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.