Killers of the Flower Moon: un film come non ne abbiamo mai visti

Lo sceneggiatore Eric Roth ha recentemente parlato del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon: l’ha definito il film del secolo

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, è attualmente in fase di pre-produzione, ma l’attesa è già alle stelle.

Le aspettative attorno al progetto sono altissime non solo per il nome del regista, ma anche perché la pellicola riunirà insieme Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Adattamento dell’acclamato libro di David Grann intitolato Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI e basato su una storia realmente accaduta, il film è stato definito dallo sceneggiatore Eric Roth il film del secolo, come non ne abbiamo mai visti prima.

La trama ruota attorno alle indagini su una serie di omicidi all’interno della contea di Osage, in Oklahoma, all’inizio degli anni ’20. Un’ambientazione che ricorderà esattamente i western hollywoodiani della vecchia scuola, ma a cui verrà aggiunto uno strato in più: nel film, infatti, si respirerà un’atmosfera più occidentale.

Saranno gli anni del Proibizionismo, le persone saranno vestite in giacca e cravatta, coi costumi tipici di quegli anni, ma Killers of the Flower Moon sarà pervaso da un’ethos occidentalleggiante.

Killers of the Flower Moon: le parole di Eric Roth e il ruolo di Leonardo DiCaprio

Ai microfoni di Collider, Eric Roth ha sottolineato il fatto che il progetto sarà un wester che sovvertirà le regole del genere.

So che Marty sta cercando di realizzare un film che è probabilmente l’ultimo western che ci saremmo aspettati di veder realizzato in questo modo […] Penso che non sarà qualcosa di mai visto, in un certo senso. Per me, è già il film del secolo.

A proposito del casting di Leonardo DiCaprio, invece, la situazione ha subito qualche sterzata: inizialmente avrebbe dovuto interpretare Tom White, l’eroe della storia (ruolo che poi è andato a Jesse Plemons), ma successivamente l’attore ha cambiato idea, e DiCaprio ha scelto di recitare nei panni di un personaggio più moralmente grigio, una parte molto complessa, ma che siamo sicuri Leo saprà recitare al meglio.