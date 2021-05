Diffusa in rete la prima immagine ufficiale del nuovo film diretto da Martin Scorsese- Killers of the Flower Moon. Basato sull’omonimo romanzo di David Grann, vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone.

Un grande ritorno sul set cinematografico per i volti noti Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, arrivati a sancire la loro sesta collaborazione insieme grazie alla pellicola Killers of the Flower Moon.

Basata sull’omonimo romanzo di David Grann e ambientato negli anni 20, il film è stato frutto di un lungo percorso di sviluppo a causa dell’alto costo. Con la sceneggiatura a cura di Eric Roth e dello stesso regista, sarà prodotta dagli Apple Studios assieme a Scorsese nelle vesti di produttore.

Con attori protagonisti Leonardo DiCaprio, seguito da Lily Gladstone, Robert De Niro e anche il noto attore Al Pacino, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Michael Abbott Jr., Scott Shepherd e i cantautori vincitori del Grammy Award Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Trama e dettagli | Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio nella prima foto ufficiale

Una prima immagine che parla chiaro, carica di significato e ricca di aspettative. I due protagonisti principali Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, mostrano la realtà racchiusa. Due giovani innamorati Ernest Burkhart (L.DiCaprio) e Mollie Burkhart (Lily Gladstone) sono culturalmente differenti, ma uniti dalla passione. Un giorno Mollie invita a cena il giovane uomo di cui perdutamente innamorata, e da quel giorno niente sembra dividerli.

Ambientato negli anni venti a Grey Horse, una cittadina dell’Oklahoma. La reale vicenda dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation. Conosciuta come la zona più ricca di insediamenti petroliferi, nota alla cronaca nera per gli efferati omicidi e misteri brutali che la circondando, portandola ad assumere la nomea di Il regno del terrore di Osage.

