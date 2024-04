Karate Kid: le riprese del nuovo film sono appena iniziate!

Il franchise cinematografico di Karate più famoso del mondo continua ancora ad esistere. Da poco è arrivata la notizia ufficiale che sono iniziate le riprese del nuovo film di Karate Kid!

Arriva un’altra grande avventura del franchise di Karate Kid. Proprio di recente la Sony Pictures ha annunciato che le riprese del nuovo film di Karate Kid sono iniziate proprio ieri, il 4 aprile 2024. Il nuovo capitolo della saga cinematografica rivedrà il ritorno del protagonista indiscusso, Daniel LaRusso, interpretato dallo storico attore principale della saga di arti marziali, Ralph Macchio. Il film sarà in ogni caso un’unione tra la saga originale degli anni 80, dove abbiamo visto per la prima volta il gran maestro Kesuke Miyagi (interpretato dal compianto Pat Morita) e la saga reboot di Karate Kid iniziata ormai 14 anni fa, nel 2010.

Le riprese del nuovo film di Karate Kid sono iniziate: cosa aspettarsi?

Come già detto, nel film farà il suo ritorno il Karate Kid originale, Ralph Macchio, che nel film tornerà nel ruolo di Kobra Cai, visto di recente nella serie tv a lui dedicata. Sulla trama sappiamo ben poco, ma sappiamo che al suo fianco tornerà anche Jackie Chan, che ha interpretato il maestro del personaggio interpretato da Jaden Smith nel reboot della saga. Sappiamo però che il nuovo Karate Kid del film sarà interpretato da Ben Wang, un ragazzo di origini cinesi-americane. Il nuovo protagonista viene descritto come un giovane adolescente cinese che trova la forza di combattere e la direzione giusta attraverso il Karate, grazie all’aiuto di un maestro molto duro, ma saggio. Oltre a questi vecchi ritorni, nel film vedremo anche Ming-Na Wen, vista di recente in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Aramis Knight e Wyatt Oleff.

Il film uscirà a il 13 dicembre 2024 e sarà diretto da Jonathan Entwistle, noto per serie teen drama come The End of the F***ing World. Che ne pensate? Curiosi di vedere il film? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

