Inuovi episodi della serie Lego® Jurassic World: La leggenda di Isla Nublar in prima visione free sul canale Boing dal 20 luglio

Torna in prima tv free sui canali Boing (canale 40 del DTT) i nuovi episodi della saga Jurassic World: La leggenda di Isla Nublar. Ispirata all’omonima saga dall’universo Lego®, in onda a partire dal 20 luglio dal martedì al venerdì dalle ore 20.50. Una lunga avventura nata 65 milioni di anni fa, dando vita a famosi universi cinematografici .

Trama e dettagli| Jurassic World: La leggenda di Isla Nublar in prima tv su Boing

La serie è ambientata 20 anni prima dei fatti narrati in Jurassic World, con protagonisti l’etologo Owen Grady e l’Assistent Manager Claire Dearing entrambi impegnati nella gestione Jurassic World, situata sulla remota Isla Nublar. Districandosi tra dinosauri in fuga, il parco da gestire, clima tropicale in cambiamento, un capo impulsivo; con turisti e lavori di ampliamento; si ritroveranno ben presto a dover fronteggiare insidie ed avventure misteriose.

Un vecchio nemico si fa strada tra le foreste e i luoghi nascosti del parco, portando dietro un piano diabolico e arzigogolato pur di distruggerlo.

Ruvido fuori ma dotato di una bontà di cuore, Owen Grady si occupa in particolare dell’addestramento di quattro cuccioli di velociraptor, creando un legame speciale. Complesso il rapporto con Claire Dearing, donna risoluta, ambiziosa e dal carattere pungente.

Entrambi avranno la grande responsabilità di governare le idee folli di Simon Masrani proprietario del parco. Un uomo impulsivo e volubile, sempre impegnato nella ricerca di una nuova attrazione per Jurassic World in grado di risvegliare l’interesse dei turisti e richiamare nuovi visitatori.

Tra feroci dinosauri, intrighi e i problemi quotidiani del parco, le avventure di Jurassic World: La leggenda di Isla Nublar, danno appuntamento con episodi ricchi di azione e divertimento.

