Jurassic World, David Koepp è al lavoro su un sequel

Il mondo non è ancora pronto a dire addio ai dinosauri di Jurassic World: a distanza di due anni dall’ultimo capitolo della saga, Dominion, Universal Pictures ha confermato che lo sceneggiatore David Koepp è al lavoro sul sequel. Koepp è stato già sceneggiatore del primo Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg.

Sembrerebbe infatti che lo studio di Universal Pictures sia impegnato nello sviluppo di un nuovo capitolo della saga di Jurassic World e il progetto è già a buon punto, tanto che si ipotizza una possibile data d’uscita nel 2025. Al momento, non è stato annunciato alcun regista per il film, ma la produzione è affidata a diversi veterani del franchise: da Frank Marshall, già supervisore della trilogia di Jurassic World, a Patrick Crowley e allo stesso Steven Spielberg che attraverso la sua casa di produzione, la Amblin Entertainment, avrà il ruolo di produttore esecutivo.

Il film rilancerà, secondo quanto riportato dalle fonti, una nuova era giurassica e avrà una trama completamente nuova, lasciando così intendere che saranno esclusi i personaggi che abbiamo visto nella trilogia sequel, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, nonostante il primo abbia dichiarato in più di un’occasione di essere pronto a tornare nei panni di Owen Grady per altri film del franchise. Ugualmente, non si prevede il ritorno dei tre protagonisti dei primi Jurassic Park, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Dati questi presupposti, è probabile che il nuovo film non sarà un reboot, ma permetterà di spaziare e approfondire ciò che il finale di Dominio aveva mostrato, ossia la coesistenza di umani e dinosauri sulla Terra. Il franchise di Jurassic Park è stato fondamentale nella storia di Universal Pictures: i 6 film realizzati hanno incassato più di 6 miliardi di dollari in tutto il mondo, nonostante critiche non sempre positive. Chissà se la scelta di ripartire con una nuova storia e con a bordo lo sceneggiatore dei primi due film si rivelerà una strategia vincente.

