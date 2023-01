Junji Ito Maniac: la serie animata horror su Netflix

Junji Ito Maniac è un anime ispirata ai manga dell’autore giapponese Junji Ito genio indiscusso dell’horror reso in stile grafico e arriverà su Netflix il 19 gennaio

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre è la nuova serie anime ispirata ai manga nel genio giapponese dell’horror Junji Ito, che per la prima volta ha trasformato i suoi anime in un prodotto seriale animato.

Si tratta di una serie antologica, in cui ogni episodio è separato dall’altro e ha una sua conclusione, come è successo per Black Mirror su Netflix e Modern Love su Prime Video. Una scelta che funziona molto bene anche per l’animazione, infatti Netflix aveva proposto Love, Death & Robots, serie animata antologica che con cinismo rappresentava l’avvento della tecnologia e del digitale nelle nostre vite.

Qui, ci troviamo di fronte ad un altro prodotto molto innovativo perchè si tratta di una serie antologica horror, ispirata a venti racconti al genio dell’horror giapponese. Tra gli episodi che vedremo, non mancheranno The Story of the Mysterious Tunnel, Mold, Layers of Fear, The Thing That Drifted Ashore, Back Alley, Tomie, The Hanging Balloons, Ice Cream Truck.

La serie animata arriverà su Netflix il 19 gennaio, con la a cura di Shinobu Tagashira, e la sceneggiatura di Kaoru Sawada.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.