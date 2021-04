Jordan Vogt-Roberts: regista del live-action su GUNDAM

Jordan Vogt-Roberts lavorerà con Netflix a un nuovo progetto: il live-action di GUNDAM, il gigante robot giapponese

Netflix ha da poco annunciato il primo film live-action di Gundam, il quale sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts. La sceneggiatura sarà invece a cura di Brian K. Vaughn (famoso soprattutto nell’ambito dei fumetti), il quale figurerà anche come produttore esecutivo.

Il regista di Kong: Skull Island e Legendary Entertainment stanno collaborando per lavorare al film live-action, che attualmente presenta il titolo provvisorio di GUNDAM. Ma i dettagli sul progetto sono al momento limitati.

Il cast è ancora sconosciuto e ovviamente non è disponibile una data d’uscita. Sappiamo, però, che GUNDAM sarà distribuito da Netflix in tutto il mondo ad eccezione della Cina, in cui la distribuzione del film sarà affidata a Legendary.

Jordan Vogt-Roberts dirigerà il live-action su GUNDAM

Gli appassionati dei giganteschi robot giapponesi saranno felici di sapere che GUNDAM, il franchise creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate, sarà anche un film live-action, prodotto da Netflix.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix. — NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021

La piattaforma streaming non ha al momento diffuso alcuna informazione circa la storia del film, sebbene il comunicato stampa ufficiale faccia riferimento a storie d’amore e battaglie, come da tradizione per il franchise d’animazione giapponese creato nel lontano ’79 (diventando uno dei brand più amati in Giappone e nel mondo).

Un progetto importante, che avrà gli occhi del mondo puntati addosso, considerando che si tratta del primo live-action in 40 anni di storia del personaggio. Senza tralasciare che, ormai da un paio di anni, Netflix sta creando il proprio catalogo anime; arricchito di contenuti mese dopo mese, punta a diventare il primo distributore anime in circolazione (e, ad oggi, sono pochi i canali che possono competere). Un film di tale portata sulla piattaforma consoliderebbe il numero di iscritti, accogliendo anche un’entrata extra di utenti amanti dei giganti robot giapponesi.