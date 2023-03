Joker: Folie à Deux rivela nuova foto dal set che hanno come protagonista l’Arkam Asylum, il manicomio di Gotham City

Joker: Folie à Deux è l’atteso sequel di Joker, il film con Joaquin Phoenix che gli è valso un Oscar come miglior attore protagonista nel 2019. Sono ormai passati quattro anni dal successo di questo film, che prende uno deivillain più interessanti di sempre, proveniente dalla cultura di Batman, e lo mette al centro come protagonista.

Joker: Folie à Deux è finalmente in produzione e questo permette di ottenere anticipazioni sul film che uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024: la prima tra tutte è stata la rivelazione di un altro personaggio che affiancherà Joker nel film ovvero Harley Queen, qui interpretata da Lady Gaga. La seconda rivelazione è quella di alcune immagini dal set, che mostrano il manicomio di Gotham City, Arkam Asylum, in fiamme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet)

Joker: Folie à Deux mostra le nuove foto dal set

Si tratta di immagini molto interessanti per i fan, perchè il primo film si era proprio concluso con il protagonista rinchiuso al manicomio Arkan Asylum, dove in questo nuovo capitolo incontrerà probabilmente Harley Queen. Vedere l’edificio in fiamme fa pensare ad una fuga dei due protagonisti, ma questo lo potremo scoprire sicuramente con le prossime anticipazioni.

Quello che sappiamo al momento è che il film sarà un musical, da qui anche l’importante presenza di Lady Gaga, ma che avrà molte scene d’azione, come possiamo evincere da queste immagini del manicomio.

Joker: Folie à Deux come Joker è considerato comunque un cinecomic perchè rientra nell’universo DC, come progetto collaterale definito come Elseworlds e vedere una versione musical renderà questo film sicuramente uno dei più attesi di questi ultimi anni.

E voi, cosa ne pensate di queste anticipazioni sul sequel di Joker? Continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti su Joker: Folie à Deux in attesa della sua uscita al cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.