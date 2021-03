James Ransone: c’è anche lui nel cast di The Black Phone

Pare che anche l’attore James Ransone si unirà al thriller a tinte horror, The Black Phone, di Scott Derrickson

James Ransone, noto anche per aver interpretato l’Eddie Kaspbrak adulto in It – Capitolo Due, ha dunque confermato la sua presenza nel cast di The Black Phone incontrando vecchie conoscenze di Sinister. Infatti, oltre al regista Scott Derrickson, tra il cast c’è anche il collega Ethan Hawke, assieme a Jeremy Davis, Mason Thames e Madeleine McGraw, ma andiamo con calma.

James Ransone: di nuovo nell’orrore con The Black Phone

L’ultima fatica recitativa di James Ransone, The Black Phone, è un adattamento firmato Blumhouse e Universal di un racconto omonimo di Joe Hill del 2004. Ricordiamo inoltre che lo scrittore in questione è un vero e proprio “figlio d’arte” dato che il padre è il famosissimo Stephen King!

Ad ogni modo, la storia narra di un ragazzo che viene rapito e si risveglia in un seminterrato insonorizzato con i resti di altre vittime tutti attorno a lui. Oltre a questo, quando cala il buio della notte, il vecchio e scollegato telefono nella stanza comincia a squillare, ma dall’altro capo del filo ci sono i morti.

Il film promette dunque già bene visto che attori e regista si sono già incontrati nel primo capitolo di Sinister. Va però detto che la parte di Ransone è ancora avvolta da un fitto mistero e l’unico “indizio” a nostra disposizione fino ad ora è che si chiamerà Max, non è molto ma è pur sempre qualcosa.

Naturalmente tutti noi sappiamo come ai King, in generale, non piacciano molto le opere tratte dai loro film, come ad esempio Shining, ma speriamo comunque di poter vedere questa pellicola, finalmente, in una sala cinematografica.

In attesa di scoprire ulteriori brividi di paura e voci dall’oltretomba, vi invitiamo dunque a rimanere su tuttoteK per essere sempre aggiornati sui film più avvincenti di sempre e le ultime serie TV!