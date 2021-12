James Bond: il prossimo agente segreto sarà un uomo britannico

James Bond: il prossimo agente segreto 007 sarà un uomo britannico, la conferma arriva dalla produzione

La sfavillante epoca di Daniel Craig come volto dell’agente segreto più famoso al mondo è giunta, dopo molto tempo, al termine. Non che si possa dire che l’attore abbia impersonato male lo 007, ma era forse arrivato il momento di voltare pagina sia per la saga ormai celebre in tutto il mondo, sia per il tenebroso attore dagli occhi di ghiaccio.

Molte sono state le scommesse su chi potesse essere l’interprete che avrebbe calcato il ruolo, prendendosi lo scettro dopo il regno di Craig, ed erano veicolate ipotesi che ci potesse essere una donna nel futuro della saga di 007. Tuttavia, adesso, la produttrice Barbara Broccoli l’ha escluso fermamente, dando però una motivazione tutt’altro che maschilista.

L’intervista della produttrice

La Broccoli ha infatti dichiarato ad Hollywood reporter:

Penso che sarà un uomo, perché per me una donna non dovrebbe interpretare James Bond. Io credo nel creare personaggi per le donne, non semplicemente nel dare alle donne i ruoli degli uomini. Non ritengo che in giro ci siano sufficienti grandi ruoli per le donne, e per me è molto importante che facciamo film per le donne sulle donne. Dovrebbe però essere britannico, quindi un “britannico” può essere come vuoi [intendendo di qualsiasi razza o etnìa, nel contesto del discorso, ndr]. […]

Secondo me una delle ragioni del successo di Bond è che non ha mai avuto paura di cambiare al cambiare dei tempi. A volte si è un po’ arenato, ma i libri furono scritti negli anni Cinquanta, i film partirono nei Sessanta, il mondo è cambiato enormemente da allora. Dobbiamo solo reinventarlo costantemente, e con ogni nuovo attore abbiamo avuto l’opportunità di ricalibrare la serie.

Naturalmente, adesso che la MGN è di proprietà del colosso Amazon, non si possono escludere a priori spin-off dedicati ai personaggi di Lashana Lynch, vista in No Time to Die con il volto della talentuosa attrice Ana De Armas.

Questo però non ci è dato saperlo con certezza, visto che proprio la storica produttrice si è lasciata andare ad un’altra rivelazione importante proprio a questo tema.

La Broccoli ha infatti detto:

Non abbiamo mai voluto fare un film di Bond senza Bond. Sarebbe come fare Amleto senza Amleto.

Non ci resta quindi che aspettare a sapere il nome che prenderà le veci del prossimo 007 e, ovviamente, noi vi terremo informati su tutti gli sviluppi.

