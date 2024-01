Jacob Elordi sarà il mostro di Frankenstein nel film di Del Toro

Jacob Elordi interpreterà il mostro di Frankenstein nel nuovo film di Guillermo Del Toro, andando a sostituire Andrew Garfield che inizialmente doveva ricoprire il ruolo nell’adattamento cinematografico

Jacob Elordi interpreterà il mostro di Frankenstein nell’adattamento di Guillermo Del Toro (qui puoi leggere la filmografia del regista). L’attore famoso per aver interpretato Nate Jacobs nella serie tv Euphoria (della quale hanno annunciato la terza stagione) va a sostituire Andrew Garfield, l’attore che ha interpretato Spider-Man nella dilogia di The Amazing Spider-Man. L’attore ha dovuto rinunciare al ruolo per altri impegni lavorativi, come ha rivelato Deadline.

Jacob Elordi e il mostro di Frankenstein in un cast stellare

Jacob Elordi si unisce ad un cast di tutto rispetto nell’adattamento cinematografico di Guillermo Del Toro, basato sul romanzo horror della scrittrice e filosofa britannica del 18esimo secolo Mary Shelley. Nel cast del film, al fianco di Elordi, troviamo infatti Oscar Isaac (protagonista della serie tv Marvel Moon Knight e padre del protagonista di Dune), che interpreterà il protagonista, il dottor Victor Frankenstein. Inoltre troviamo anche Mia Goth e Christoph Waltz (famoso per aver recitato nei film di Tarantino Bastardi Senza Gloria e Django Unchained). Con loro, si uniscono al cast anche Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery.

Guillermo Del Toro si occuperà della scrittura, regia e produzione del nuovo adattamento di Frankenstein, che il regista definisce come un progetto della passione. Il regista messicano darà nuova vita al mostro di Frankenstein nell’ennesimo adattamento basato sul romanzo horror di Mary Shelley, dove un brillante ed egocentrico scienziato, Victor Frankenstein, dà vita a un morto in un esperimento, trasformando il morto in una creatura mostruosa. Il romanzo ha avuto molti adattamenti cinematografici, tra cui il più celebre, diretto da James Whale e interpretato da Boris Karloff. Il nuovo adattamento di Frankenstein sarà disponibile su Netflix. La collaborazione tra Del Toro e Netflix ha visto molte opere acclamate da critica e pubblico, tra cui Pinocchio, la serie antologica Cabinet of Curiosities e i film d’animazione Trollhunters: Rise of the Titans e Trollhunters: Tales of Arcadia.

Cosa ne pensate? Guarderete il film? Diteci la vostra nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

