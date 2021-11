Inventing Anna: la nuova serie di Shonda Rhimes presto su Netflix

In arrivo il prossimo 11 febbraio 2022, la nuova serie creata dalla mente di Shonda Rhimes ” Inventing Anna”. La storia di un grande inganno fitta di misteri e investigazione, presto disponibile sulla piattaforma Netflix

Netflix annuncia ufficialmente la data d’uscita della prossima serie creata dalla brillante mente di Shonda Rhimes, intitolata Inventing Anna. Disponibile sulla piattaforma Netflix il prossimo 11 febbraio 2022, basata sul più grande mistero e inganno della scena sociale di New York; con un’unica vera domanda: chi è davvero Anna Delvey?

Nel cast principale avremo modo di vedere protagonisti: Anna Chlumsky ( già nota in Veep – Vicepresidente incompetente) nei panni della giornalista Vivian; Julia Garner (Ozark, Dirty John) nel ruolo principale di Anna Delvey; mentre Katie Lowes (Scandal) interpreta Rachel, una follower di Anna disposta a tutto.

Presente anche Laverne Cox (Orange Is the New Black) interpreta Kacy Duke una manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna; e infine Alexis Floyd (The Bold Type) nel ruolo di Neff, un’aspirante regista.

Al momento il trailer completo non è stato ancora rilasciato, ma di seguito è disponibile alla visione il primo teaser ufficiale Netflix.

Inventing Anna: la storia del più grande inganno di New York

Da quanto si evince dal teaser ufficiale, la trama ruota attorno alle indagini della nota giornalista Vivian, sul caso di cronaca più conosciuto di Anna Delvey; una leggendaria ereditiera tedesca di Instagram, che sotto falsa identità, oltre a rubare la scena e conquistare i cuori dei protagonisti di New York, ruba anche i loro soldi.

Abile truffatrice in attesa di un processo, Vivian farà tutto il possibile per dare risposta ad uno dei più grandi quesiti, ovvero chi sia davvero Anna Delvey. Così come si afferma, è davvero la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano?

La serie trae ispirazione dall’articolo di Jessica Pressler, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

