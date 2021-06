Infinity Pool: il protagonista sarà Alexander Skårsgard

Infinity Pool è il nuovo prossimo film di Brandon Cronenberg che ha già scelto come protagonista Alexander Skårsgard

Infinity Pool è il nuovo progetto di Brandon Cronenberg, figlio di David Cronenberg che porterà al cinema un thriller ambientato in un paradiso naturale.

Il film vede infatti protagonisti James e Em, due giovani fidanzati, ricci in vacanza in un resort all-inclusive su un’isola tropicale immersa in un vero paradiso di acque cristalline e spiagge infinite. Fuori dal loro resort però, c’è qualcosa di inquietante e pericoloso.

Infinity Pool: il primo protagonista confermato

Ad interpretare il protagonista sarà Alexander Skårsgard, che abbiamo già visto nelle serie TV True Blood e Big Little Lies, mentre al cinema con The Northman di Robert Eggers e Godzilla vs. Kong. L’attore è molto attivo negli ultimi anni tra serie TV e cinema e ora ha la possibilità di cimentarsi in un nuovo progetto.

Non si hanno ancora altre informazioni su chi saranno gli altri interpreti, così come la fidanzata del protagonista, ma sicuramente prima dell’inizio della produzione del film si sapranno ulteriori dettagli.

Il progetto è prodotto da Neon in collaborazione con Telefilm Canada e Croatian Film Fund, mentre tra i produttori esecutivi sono già confermati Film Forge, Elevation Pictures, Hero Squared, 4 Film e Celluloid Dreams.

