InFiniti: il trailer del nuovo film di Cristian De Mattheis

A.C. Production di Michele Calì è lieta di annunciare che, dopo l’anteprima sold-out che si è tenuta a maggio al Teatro Ristori di Verona, InFiniti uscirà nelle sale il prossimo 21 settembre e sarà presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il 4 settembre alle ore 13:45 presso l’Hotel Excelsior del Lido all’interno dello spazio della Regione Veneto alla presenza del produttore Michele Calì, del regista Cristian de Mattheis e del cast. In occasione dell’importante annuncio, viene svelato anche l’inedito trailer del film che vede protagonisti Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico e Ignazio Moser.

InFiniti è diretto da Cristian de Mattheis, co-autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federica Andreoli e prodotto e distribuito da A.C. Production di Michele Calì. Regista e produttore, dopo il successo di Un amore così grande, sono tornati a collaborare in questa storia d’amore contemporanea che trae ispirazione da Giacomo Leopardi, il secondo poeta italiano più famoso al mondo, e racconta gli intrecci sentimentali di cinque personaggi alle prese con le difficoltà quotidiane di una relazione.

Dopo il successo dei precedenti film – Il cielo può attendere sulla donazione degli organi, I giorni perduti sulla prevenzione dell’alcolismo, Prima della felicità sulla salute mentale e tossicodipendenza, Un angelo all’inferno sul rapporto tra genitori e figli quando in famiglia si vive il dramma della droga, Infernet il film denuncia sull’uso distorto del web, Un amore così grande interpretato da Francesca Loy, Giuseppe Maggio e con la partecipazione dei ragazzi de Il Volo – A.C. Production è lieta di presentare nella prestigiosa cornice del Lido di Venezia questa nuova produzione in collaborazione con il regista Cristian de Mattheis, che afferma:

L’idea del film nasce da due esigenze: da una parte la necessità di trovare in una storia, allo stesso tempo realistica e metaforica, il modo per parlare della difficoltà dei sentimenti, in un mondo che sempre più tende alla chiusura e all’incomunicabilità; dall’altra la voglia di raccontare l’evoluzione dei rapporti di coppia che anche quando vengono messe a dura prova come la scoperta di un tradimento come in questo caso.