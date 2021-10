Indiecinema: il canale streaming dedicato agli amanti del cinema

Il sito di streaming Indiecinema offre un ampio catalogo: film d’essai, cult, capolavori della storia del cinema e film indipendenti

Attraverso la visione dei filmati si ha la possibilità di approfondire la settima arte con spunti di riflessione che vanno al di là del mero intrattenimento. Su Indiecinema, quindi si consiglia il “SIP WATCHING”, un modo più lento di guardare i film per una visione più attenta e approfondita che stimoli anche una riflessione a posteriori.

Il blog offre la possibilità di guardare e “studiare” i grandi capolavori del cinema, dagli esordi fino ai giorni nostri con particolare spazio dedicato ai film estranei al circuito commerciale.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla piattaforma streaming Indiecinema:

Nel catalogo sono presenti più di 300 film da vedere in abbonamento (5,99 euro al mese) con una o due uscite a settimana. Le opere cinematografiche sono di alta qualità e lontane dalle logiche dello show business mainstream e sono selezionate e valutate dai più importanti siti di cinema del mondo.

Tra i grandi classici puoi riscoprire il cinema di Mèliès, il cinema espressionista di Murnau , i film di Jean Epstein e i cortometraggi di Chaplin, fino ad arrivare al cinema moderno.

In Europa Indiecinema è l’unica piattaforma per guardare i film indipendenti e originali, nonché documentari all’avanguardia e fuori dagli schemi.

Fra le attività del sito rientra anche l’organizzazione di un festival cinematografico, l’Indiecinema Film Festival, che consente al pubblico di tutto il mondo di scoprire i talenti del nuovo cinema indipendente e d’avanguardia, celebrando la creatività e l’originalità dei nuovi registi.

Se siete dei cinefili convinti, se il cinema è una delle vostre più grandi passioni e non vi accontentate delle visioni commerciali, Indiecinema è il sito che fa per voi anche per una crescita personale.

