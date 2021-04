Indiana Jones 5: nel cast anche Phoebe Waller-Bridge

La star di Fleabag, Phoebe Waller-Bridge è entrata nel cast di Indiana Jones 5: reciterà al fianco di Harrison Ford

L’archeologo più famoso della TV è arrivato a quota cinque! Il 29 Luglio 2022 arriverà in tutte le sale cinematografiche il quinto capitolo di Indiana Jones, con con Harrison Ford ancora nel ruolo del protagonista che dà il titolo al franchise iniziato nel 1981.

Accanto al divo di Hollywood, reciterà anche Phoebe Waller-Bridge, amatissima protagonista e creatrice della serie dramedy Fleabag, disponibile in Italia su Amazon Prime Video.

Vincitrice di due premi Emmy nel 2019 (uno per la miglior performance in una serie commedia, l’altro per la miglior sceneggiatura), l’attrice ricoprirà un ruolo di cui ancora non si ha alcuna notizie nell’ultima puntata del franchise.

Indiana Jones: tutte le novità sul nuovo capitolo con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge

Steven Spielberg, che aveva diretto i capitoli precedenti, cederà le redini a James Mangold, i cui crediti più recenti includono Le Mans ’66 – La grande sfida. L’ex regista aveva infatti precedentemente dichiarato di voler passare il testimone a una nuova generazione che avrebbe portato alla storia una boccata d’aria fresca.

Spielberg rimarrà comunque nelle vesti di produttore insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

Mangold ha così commentato il nuovo progetto:

Sono entusiasta di iniziare una nuova avventura con il dream team dei più grandi registi di tutti i tempi. Steven, Harrison, Kathy, Frank e John sono tutti miei eroi artistici. E se a loro aggiungi Phoebe, un’attrice e autrice straordinariamente creativa, che porterà il suo incredibile talento sul nostro set, allora non posso fare altro che ritenermi fortunato tanto quanto lo stesso Indiana Jones.

Con un cast e una crew del genere, non vediamo l’ora di vedere il nuovo Indiana Jones al cinema!