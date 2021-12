Incastrati: i protagonisti presentano in conferenza stampa la serie

Incastrati: Ficarra e Picone, assieme agli altri componenti del cast hanno presentato in conferenza stampa la nuova serie Netflix in uscita a gennaio

Si è tenuta oggi, 20 dicembre 2021, la conferenza stampa per la presentazione di Incastrati, una nuova serie tv scritta, diretta ed interpretata da Ficarra e Picone. La serie sarà disponibile su Netflix, dal 1 gennaio in Italia e dal 27 gennaio negli altri Paesi.

Alla presentazione erano presenti, oltre a Ficarra e Picone, anche Anna Favella (Ester), Marianna Di Martino (Agata), Ilaria Castiglioni, manager per le serie originali italiane di Netflix ed Attilio De Razza, produttore della serie per Tramp Limited.

Incastrati: trama e cast

Incastrati racconta di due amici, Salvo e Valentino, tecnici della TV, che vivono in un piccolo paesino siciliano. I due si ritrovano per caso sulla scena di un crimine e, preoccupati di poter essere accusati ingiustamente del delitto, cercano di fuggire per evitare di essere sospettati, finendo però sempre più nei guai, arrivando addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Oltre ai due noti protagonisti, nel cast troveremo Marianna di Martino, nel ruolo di Agata, una poliziotta forte e autonoma, appena tornata in Sicilia ed Anna Favella, nel ruolo di Ester, moglie di Salvo, una donna moderna con interessi opposti a quelli del marito. Tony Sperandeo avrà il ruolo di Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”, Maurizio Marchetti sarà il Portiere Martorana e Mary Cipolla sarà la Signora Antonietta. Domenico Centamore interpreterà Don Lorenzo, detto “Primo Sale” e Sergio Friscia sarà Sergione.

La serie, diretta dagli stessi Ficarra e Picone è stata scritta, oltre che da questi ultimi, da Maddalena Ravagli, Fabrizio Testini e Leonardo Fasoli.

Ficarra e Picone: dal cinema alla serie tv

Per la prima volta i due comici hanno deciso di lasciare il cinema, che li ha visti protagonisti con molti film di successo, come Il 7 e l’8 (2007), La matassa (2009), Anche se è amore non si vede (2011), Andiamo a quel paese (2014), L’ora Legale (2017) e il più recente Il primo Natale (2019), per dedicarsi ad una serie tv.

Incastrati è una serie tv crime comica, un vero e proprio giallo a 6 puntate. Nella conferenza i due hanno confessato di essere stimolati nell’intraprendere questo nuovo percorso, soprattutto per la possibilità di poter approfondire maggiormente le caratteristiche e la psicologia dei personaggi, cosa più complessa quando si tratta di dover sviluppare un film. Picone ha poi aggiunto:

Siamo sempre stati curiosi di fare tante cose, spaziare dalla televisione al teatro e ancora vorremmo cambiare e provare cose nuove, non ci piace ripeterci. Ci vuole serietà nell’affrontare i diversi linguaggi, non ci sono mezzi di serie A o serie B, solo linguaggi diversi da esplorare.

Ilaria Castiglioni, responsabile di aver coinvolto i due comici nella creazione di una serie, parla di questo nuovo prodotto come una sfida per provare a portare il linguaggio della commedia in una serie tv, adattandolo a nuove regole. Nel parlare di comicità, Picone ha poi aggiunto:

Non abbiamo trovato enormi difficoltà nel trasferire la comicità in una serie tv, la base è sempre quella dell’incastrarsi in una situazione e poi cercare di uscirne nella maniera più goffa possibile. Con il tempo abbiamo cercato una comicità più asciutta, essenziale. Siamo partiti in una maniera e poi, col tempo, abbiamo iniziato ad esplorarla in maniera meno esposta, come capita a molti.

Il tema della mafia

Anche in questa serie, come è successo in altre produzioni precedenti di Ficarra e Picone, il tema della mafia è presente, ma in una veste diversa rispetto a film come L’ora Legale, dove la corruzione era evidente e le colpe ricadevano anche sui cittadini.

I due comici hanno voluto precisare che il loro scopo è far ridere, non consolare, ma è anche importante non dimenticare il passato. Al tempo delle stragi mafiose i cittadini siciliani interiorizzavano la vergogna, ora invece, con le nuove generazioni si rischia di dimenticare ciò che è stato, per questo bisogna tenere alta l’attenzione. La mafia oggi è solo nascosta, ma ancora non sconfitta ed è quindi importante raccontarla.

