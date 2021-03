In The Earth: trailer del nuovo film di Ben Wheatley

É online il primo trailer di In The Earth, il nuovo film horror scritto e diretto da Ben Wheatley durante il lockdown

Dopo Rebecca, uscito su Netflix, e sul punto di iniziare le riprese del sequel di Shark – Il Primo Squalo, il regista inglese Ben Wheatley è pronto a tornare con un nuovo film. Parliamo di In the Earth, un horror girato nel corso del lockdown del 2020 che si ispira proprio alla pandemia da COVID-19.

Oggi la NEON ne ha diffuso online il full trailer.

In The Earth: online il trailer dell’horror di Ben Wheatley

Di seguito la trama:

Mentre il mondo cerca una cura per un virus disastroso, uno scienziato e una scout del parco si avventurano nel profondo della foresta per un controllo di routine delle attrezzature. Nel corso della notte, però, il loro viaggio si trasformerà in una terrificante corsa attraverso il cuore dell’oscurità, con la foresta che prenderà vita intorno a loro.

Ben Wheatley, regista di grandi successi cinematografici come Kill List e I disertori, ha scritto e diretto In The Earth, nuovo film horror girato in poche settimane la scorsa estate. Il registra ha saputo sfruttare al meglio i mesi di lockdown, incentrando il film sulla situazione che stiamo vivendo da ormai da quasi un anno e mezzo (pur avendola parafrasata molto). Pensato proprio come svago durante lo stop, è stato girato con un budget contenuto e una piccola troupe per un periodo di soli 15 giorni.

Volevo realizzare qualcosa sull’esperienza che sto vivendo adesso. E credo che il cinema horror dovrebbe essere così. Prende il momento che stiamo vivendo e lo inserisce nel genere.

Quello che ne viene fuori è una pellicola da incubo a basso budget, presentata in anteprima all’inizio di quest’anno, con il plauso della critica, al Sundance Film Festival e che arriverà nelle sale il 23 aprile 2021.

La pellicola vede la partecipazione di Joel Fry, Reece Shearsmith, Haley Squires, Ellora Torchia, Mark Monero e John Hollingworth.