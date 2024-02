Scopriamo il nuovo trailer di Imaginary, la nuova pellicola horror, con protagonista un orsacchiotto di peluche

È tempo di un nuovo horror per Blumhouse. Dopo il successo di M3gan e Five Nights at Freddy’s, la casa di produzione statunitense torna, in collaborazione con Lionsgate, con il film Imaginary, una nuova pellicola che ha come protagonista un piccolo orsetto di peluche, solo all’apparenza dolce e tenero.

Trama e cast | Imaginary: il nuovo trailer dell’horror Blumhouse

Con Imaginary, anche gli orsacchiotti di peluche tanto amati dai più piccoli diventano terribili strumenti di terrore. La sinossi ufficiale del film recita:

Quando Jessica torna a vivere con la sua famiglia nella casa dove è cresciuta, la figliastra Alice avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy. Fin da subito sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell’orso di peluche che lei credeva.

Il cast comprende DeWanda Wise, Tom Payne, Taegan Burns, Pyper Braun, Veronica Falcon e Betty Buckley. Il film è diretto da Jeff Wadlow, già molto celebre per pellicole come Kick-Ass 2 (2013), Obbligo o verità (2018), Fantasy Island (2020) e La maledizione di Bridge Hollow (2022). Wadlow ha anche scritto la sceneggiatura di Imaginary, assieme a Greg Erb, Bryce McGuire e Jason Oremland.

Trailer e data d’uscita

Qui in alto possiamo dare un’occhiata a questo nuovo trailer in cui viene mostrata l’amicizia tra la piccola Alice e l’orsacchiotto trovato nella nuova casa e come questo rapporto, inizialmente innocente, si rivelerà sempre più strano e terrificante. Siete incuriositi da questa nuova produzione? Allora non potrete di certo farvi sfuggire questo film, che debutterà nei cinema italiani il 7 marzo 2024, con Eagle Pictures. Fateci sapere se andrete a vederlo!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.