Il Viaggio degli Eroi – l’intervista a Marco Giallini

Il Viaggio degli Eroi, arriva l’11 luglio in prima visione su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay per farci rivivere tutte le emozioni dei Mondiali dell’82

Era chiamata ironicamente l’Armata Brancabearzot, ma alla fine diventò come una famiglia. Un lieto fine che nessuno si aspettava, soprattutto nel periodo difficile che l’Italia stava affrontando.

Fu anche grazie a questa vittoria se il Paese riuscì a risollevarsi e superare uno dei momenti più bui.

La struttura del documentario e il contributo di Giallini

Con la voce narrante di Marco Giallini, (del quale puoi ascoltare l’intervista cliccando qui) si può rivivere l’emozione di quella vittoria ripercorrendo il viaggio in 11 tappe, che verranno impreziosite dalle animazioni di 11 grandi illustratori italiani che saranno coordinati dal maestro Roberto Recchioni.

Avremo la possibilità di rivedere tutta la composizione di scelte coraggiose, sacrificio e capacità che riuscì a rendere ancora più umana ed eroica la vittoria. Una storia che può essere ancora d’esempio per le giovani e future generazioni.

Gli ingredienti vincenti

Nessuno credeva in quella possibile vittoria, tranne quei ragazzi dell’82.

Al centro della vicenda Enzo Bearzot: commissario tecnico, mentore e padre putativo di quei giocatori che fecero l’impresa. Non era alla ricerca del consenso, ma aveva come priorità la lealtà, il rispetto e la coesione della sua squadra. Una serie di ingredienti che però funzionarono e portarono all’insperato risultato del quale probabilmente tutti avevano bisogno anche se non lo sapevano.

I mondiali di calcio rappresentano, ancora oggi, uno dei momenti in cui il paese è davvero unito, un momento in cui tutti hanno una sola ed unica speranza che unisce tutti in un solo battito.

