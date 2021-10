Il trailer di The Witcher 2 in anteprima al Lucca Comics

È stato rilasciato in anteprima al Lucca Comics & Games 2021 il trailer ufficiale della seconda stagione di The Witcher

In occasione del panel dedicato a The Witcher a Lucca Comics & Games è stato presentato in anteprima il trailer della seconda stagione. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich, i membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright hanno sorpreso i fan. Insieme al trailer, Netflix ha rilasciato la locandina di The Witcher, che sarà disponibile da venerdì 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Prima di procedere oltre, diamo uno sguardo al trailer!

Cosa sappiamo

The Witcher, basata sull’omonima saga letteraria, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente. Qui umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, mentre il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

La prima stagione ha riscosso globalmente un grande successo, che ha portato alla produzione di due prequel. Stiamo parlando di Nightmare of the Wolf e Blood Origin, entrambe realizzate da Netflix. Nella seconda stagione dello show ritornerà Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt, oltre agli altri personaggi ricorrenti.

Cosa vi aspettate dalla seconda stagione di The Witcher? Avete visto la prima stagione e il suo prequel? Anche a voi manca disperatamente Henry Cavill? Fateci sapere la vostra nei commenti!

