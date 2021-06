Il Signore degli Anelli torna a cinema in versione 4k

La trilogia de Il Signore degli Anelli torna a cinema fra fine luglio ed inizio agosto in 4k, nella versione rimasterizzata da Peter Jackson

Sono passati vent’anni da quando la saga fantasy Il Signore degli Anelli ha rivoluzionato un certo modo di fare cinema, conquistando un posto nel cuore di milioni di fan. Un anniversario che di certo non poteva passare inosservato. Per l’occasione, quindi, la trilogia torna al cinema in 4k, nella versione rimasterizzata dallo stesso Peter Jackson. Dopo l’uscita in America a febbraio e in Cina ad aprile, la saga approderà nelle sale italiane a luglio, inserendosi a pieno titolo nella campagna che da tempo cerca di rilanciare il cinema anche in estate, periodo notoriamente non florido per il grande schermo.

Ecco dunque il calendario – in attesa di conferma ufficiale – :

dal 22 al 26 luglio Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’Anello;

dal 27 al 30 luglio Il Signore degli Anelli: Le due torri;

dal 31 luglio al 4 agosto Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re.

Il prequel animato The War of the Rohirrim

La notizia è stata rilasciata dopo l’annuncio di un’altra importante novità inerente alla saga: la realizzazione di un film animato prequel, in stile anime, dal titolo The War Of The Rohirrim. Le vicende della pellicola dovrebbero essere ambientate circa 250 anni prima degli avvenimenti narrati ne La compagnia dell’Anello e fra i consulenti del progetto figura Philippa Boyens, sceneggiatrice della trilogia principale e vincitrice del premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per Il ritorno del Re.

La Terra di Mezzo è pronta a conquistare di nuovo il grande schermo. Un’occasione imperdibile sia per i fan storici della saga sia per i giovani fan, che potranno vivere adesso per la prima volta le avventure di Frodo e compagni in sala.