Il Ragazzo e l’Airone: un nuovo trailer internazionale

L‘ultimo film d’animazione di Hayao Miyazaki, Il Ragazzo e l’Airone si prepara a debuttare fuori patria, per l’occasione è stato preparato un nuovo trailer con immagini ancora inedite che in Italia sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella rassegna Alice nella Città

Grazie al distributore francese Wild Bunch si può dare un’occhiata alle nuove immagini dell’opera. Il nuovo film in questione uscirà nelle sale italiane il primo gennaio 2024. Il Ragazzo e l’Airone è stato presentato nei cinema giapponesi già dal 14 luglio ed ha conquistato il botteghino già dal primo fine settimana incassando ben 11,3 milioni di dollari e battendo i record precedenti dello Studio Ghibli. Ad ogni modo il successo del film è soltanto agli inizi, poiché è relegato ancora in patria. In vista dell’uscita internazionale, è stato rilasciato un ultimo trailer in cui possiamo ammirare lo stile visivo che caratterizza le produzioni Ghibli e le premesse della narrazione.

Il Ragazzo e l’Airone pronto al debutto internazionale con un trailer

Il Ragazzo e l’Airone (di cui potete vederne il trailer a metà articolo) ha suscitato un clamore fuori dal comune. Il film ha addirittura ricevuto i complimenti anche da cineasti estranei al genere come Guillermo del Toro che ne è rimasto fortemente colpito. Sarà stata forse questa accoglienza così calorosa a far ripensare Miyazaki sulla chiusura della propria cinematografica? Infatti pare che questo non sarà l’ultima opera del maestro, come si era detto precedentemente. Il filmato promozionale fa crescere l’attesa degli appassionati di Miyazaki e Ghibli che non vedono l’ora di tornare in sala a gustarsi questo nuovo capolavoro. E voi siete curiosi di vedere questa nuova opera del maestro? Se volete rimanere sempre informati sul mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci qui!

