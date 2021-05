Rai Cultura propone in prima tv sul canale Rai 5 lo spettacolo “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello. Per la regia di Valerio Binasco, la nuova produzione del Teatro Stabile di Torino

Secondo spettacolo pirandelliano prodotto per la nuova stagione del Teatro Stabile di Torino– Teatro Nazionale, firmati dal direttore artistico Valerio Binasco e dal regista residente Filippo Dini. Un segno di ripartenza profonda dopo l’attuale emergenza sanitaria, con uno degli allestimenti più di successo per il pubblico e la critica.

Teatri trasformati in studi di posa, pronti ad ospitare progetti audiovisivi e resi fruibili per le produzioni e messe in scena più importante. Uno spettacolo in grado di far rivivere emozioni anche per il pubblico da casa grazie al duro lavoro di squadra.

In onda in prima visione sabato 22 maggio sul canale Rai 5.

La ripartenza con Binasco | Il piacere dell’onestà: in prima tv su Rai5

Il piacere dell’onestà, un testo spietato che fin da subito pone l’accento sull’onestà. Una ripartenza coraggiosa e impegnativa, con una controversa visione alla presunta e fin troppo costruita etica borghese. Angelo Baldovino, protagonista antieroe, un relitto e un perdente; un uomo solo che irrompe violentemente nella quotidianità, vivendo la sua condizione di reietto della società come una difesa personalità verso ciò che lo circonda. Proprio per questa sua condizione di emarginato per restituire il senso di onestà ad una giovane donna.

Valerio Binasco affronta per la prima volta Luigi Pirandello, in una duplice veste di attore e regista. Un’opera quella di Binasco, sospesa tra tradizione e echi alla Jon Fosse, arricchito da un cast di squadra già solidi: con Giordana Faggiano, Orietta Notari, Rosario Lisma, Lorenzo Frediani, Franco Ravera.

La scenografia a cura di Nicolas Bovey, i costumi di Gianluca Falaschi e assistente costumi Anna Missaglia. Regista assistente Roberto Turchetta, assistente regia Giulia Odetto. Regia video di Lucio Fiorentino.

