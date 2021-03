Il musical su Lady Diana sarà disponibile su Netflix

Il musical dedicato alla principessa Diana verrà reso disponibile su Netflix prima del suo debutto a Broadway

La tragica figura della principessa Diana Spencer rivece ancora molta attenzione mediatica. Dopo la quarta stagione di The Crown, quasi interamente dedicata al suo complesso e altalenante matrimonio col principe Carlo, è iniziata la promozione di Spencer, film biografico diretto da Pablo Larrain che verrà distribuito nelle sale cinematografiche nel 2022, e che avrà per protagonista, nei panni di Lady Di, la statunitense Kristen Stewart.

Ma TV e teatro non bastavano per raccontare la sua storia, così è arrivato anche un musical per Broadway. Si intitolerà “Diana” e farà il suo debutto prossimamente sul palcoscenico del Longacre Theatre.

Nel cast troveremo Jeanna de Waal nel ruolo di Diana, Roe Hartrampf in quello del principe Carlo, Erin Davie nelle vesti di Camilla Parker Bowles, e Judy Kaye nei panni della regina Elisabetta.

Diana: lo spettacolo teatrale su Netflix

Il musical avrebbe dovuto arrivare a Broadway a Marzo, ma i ritardi dovuti all’emergenza sanitaria hanno fatto sì che la prima slittasse di mesi e mesi.

Tuttavia, una registrazione dal vivo di Diana, in anteprima e senza pubblico, arriverà su Netflix il 1° Ottobre, due mesi prima della probabile ripresa degli spettacoli al Longacre Theatre.

Anche se una data per la riapertura dei teatri a Broadway non è ancora stata ufficializzata, sono stati presi dei provvedimenti per organizzare un revival del teatro, con piani per un sito di vaccinazione dedicato solamente a Broadway. Ci saranno screening e test continui sia per i membri del pubblico che per i dipendenti, e un piano di pulizia e protocolli per i dietro le quinte nuovi e rinnovati.

Ma di cosa parlerà Diana? Il musical racconterà la storia dal punto di vista della pincipessa, che, ritrovatasi sotto i riflettori dopo il suo fidanzamento con il principe Carlo, fatica a farsi strada all’interno della rigida struttura della famiglia reale. Intrappolata in un matrimonio senza amore, Diana combatte per trovare la propria voce.

I produttori del musical hanno scelto di affidarsi affidarsi a Netflix nella speranza che gli abbonati del servizio di streaming sviluppino un certo interesse per le produzioni teatrali.

La possibilità di condividere il nostro spettacolo prima con il pubblico globale di Netflix, e poi con quello dal vivo a Broadway è qualcosa che abbiamo sognato per più di un anno. Non potremmo essere più entusiasti di condividere finalmente sia il film che il musical di Broadway con il mondo.

Qualcosa, in realtà, che ha già dei precedenti: Disney+, per esempio, ha distribuito con grande successo una versione registrata di Hamilton, di Lin-Manuel Miranda con il cast originale di Broadway. Inoltre, diverse opere teatrali, tra cui American Son con Kerry Washington, Springsteen a Broadway e Oh, Hello di Nick Kroll e John Mulaney sono state trasmesse in streaming su Netflix.

Difficile aspettarsi un fallimento dal punto di vista delle visualizzazioni sul servizio di streaming: complice anche l’intervista di Meghan Markle e il principe Harry da Oprah, l’interesse per i reali di Inghilterra è oggi più vivo che mai.