Il Mondo di Karma è prodotta dal principale creatore, produttore e distributore, 9 Story Media Group, in partnership con lo studio Brown Bag Films, così come con Karma’s World Entertainment, la società di produzione di Chris Bridges.

Inoltre ha ricevuto tre nominations per gli NAACP Image Awards negli Stati Uniti .

D’altra parte è dalla prima stagione che è stata distribuita in 190 paesi ed ha raggiunta la Top 10 di Netflix Kids in 42 di questi.

La terza stagione introdurrà nuovi personaggi e metterà in scena nuove tematiche, sempre mantenendo il suo stile e andando ad approfondire argomenti come l’influenza dei coetanei, la sneaker culture, l’empowerment femminile, dislessia e molto altro.

Gli episodi della serie sono incentrati principalmente sulla musica hip hop, abbigliamento streetwear e messa in scena di coreografie originali e coloratissime. I personaggi hanno un forte senso dell’umorismo, ma la serie riesce a portare avanti anche tematiche come l’espressione di se stessi, identità, creatività e importanza della comunità .

È il racconto di crescita della giovane Karma Grant, aspirante artista musicale e rapper con un grande talento e amore per la vita e il mondo che la circonda.

Il Mondo di Karma, l’innovativa serie animata per bambini di Chris “Ludacris” Bridges ritorna per una terza stagione. Gli episodi saranno lanciati globalmente su Netflix a partire dal 7 luglio 2022 .

