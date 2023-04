Dopo una sola prima stagione, anche Il Mistero dei Templari – La serie è stata cancellata. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo

Ci risiamo, un’altra serie è stata ufficialmente cancellata dopo una sola stagione, da 10 episodi. Si tratta de Il Mistero dei Templari – La serie, uscita nel 2022 su Disney Plus ed ideata da Cormac e Marianne Wibberley. Lo show era nato dall’idea di creare uno spin-off delle pellicole de Il mistero dei Templari, aventi come protagonista Nicolas Cage.

La sinossi e il cast | Il Mistero dei Templari – La serie: cancellata!

Alla base della creazione di questa nuova serie, c’era l’idea di creare una nuova protagonista, Jess. La vita della ragazza viene stravolta quando uno sconosciuto le mostra le indicazioni per raggiungere un tesoro secolare, collegato misteriosamente a suo padre, deceduto da tempo. Jess ha uno straordinario talento nel risolvere enigmi e rompicapo ed ora ha la possibilità di mostrare davvero quanto vale. Decide quindi di seguire gli indizi nascosti, in compagnia dei suoi amici, che la porteranno ad indagare su manufatti e monumenti americani. L’avventura porterà il gruppo a dover affrontare un trafficante di oggetti antichi, per scoprire cosa si cela dietro al passato di Jess e della sua famiglia.

La serie vede protagonista Lisette Olivera, nei panni di Jess Valenzuela; al suo fianco Zuri Reed, nei panni dell’amica Tasha e Antonio Cipriano, in quelli di Oren, un ragazzo dalle incredibili conoscenze riguardo le teorie cospirative. Nel cast anche Jordan Rodrigues, l’amico d’infanzia di Jess e Jake Austin Walker, un musicista che proviene da una famiglia cacciatrice di tesori. Non possiamo dimenticare poi Catherine Zeta-Jones nei panni della miliardaria Billie, Justin Bartha, Lyndon Smith, Jacob Vargas, Armando Riesco e Breeda Wool. Il Mistero dei Templari – La serie era prodotta da Disney Branded Television e ABC Signature.

Il mancato rinnovo

L’attore Jacob Vargas, interprete di Rafael nella serie, si era detto speranzoso riguardo la realizzazione di una seconda stagione. “C’è così tanto da esplorare” aveva commentato ai microfoni di ComicBook. Purtroppo però, il suo entusiasmo si è spendo, visto che la Disney ha deciso di compiere un passo indietro. Ad oggi, il motivo della cancellazione non è pervenuto. L’ipotesi più plausibile è la solita che aleggia intorno a tutte le produzioni che vengono troncate: i bassi ascolti. Purtroppo questo fenomeno è sempre più frequente nello streaming; ogni mese vengono sfornati nuovi prodotti che però spesso non vengono rinnovati, lasciando allo spettatore l’amaro in bocca, oltre che una storia incompiuta.

