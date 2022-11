Il mio vicino Adolf: arrivano le clip italiane del film

I Wonder Pictures ha rilasciato le clip italiane de Il mio vicino Adolf, commedia di Leon Prudovsky in uscita al cinema dal 3 novembre Dopo essere stato presentato in occasione della settantacinquesima edizione del Locarno Film Festival, la commedia di Leon Prudovsky, Il mio vicino Adolf, esce nelle sale italiane a partire dal 3 novembre, con la distribuzione di I Wonder Pictures e con la collaborazione di Unipol Biografilm Collection. In occasione dell’uscita del film, sono state diffuse anche due clip italiane del film, volte a presentare meglio l’opera protagonista al cinema nelle prossime settimane.

Il mio vicino Adolf: trama e cast

Siamo nella Colombia nel 1960. Il signor Polsky, un uomo solitario e scontroso sopravvissuto all’Olocausto, che vive in una remota e isolata casa nella campagna colombiana, dove trascorre le sue giornate giocando a scacchi e curando i cespugli di rose nel proprio giardino. Un giorno, però, un misterioso anziano di origini tedesche va a vivere vicino alla casa del signor Polsky e quest’ultimo inizia a sospettare che il nuovo venuto non sia altro che Adolf Hitler.

Chiaramente nessuno crederà alle sue parole e così il protagonista inizia a indagare da solo per trovare le prove delle sue supposizioni. Per farlo, però, dovrà avvicinarsi molto più di quanto desidera al suo vicino, così tanto che potrebbe nascere addirittura un’amicizia tra loro.

Nel cast de Il mio vicino Adolf figurano David Hayman (False verità, Il bambino con il pigiama a righe) e Udo Kier (Nymphomaniac, I colori dell’anima), i quali daranno vita a sketch irresistibili, tra partite a scacchi e bicchieri di vodka. Il film di Leon Prudovsky indaga su temi importanti, come il pregiudizio e le ferite di un doloroso passato che non può essere dimenticato, e lo fa scegliendo la via della leggerezza e del dramedy.

Di seguito, le clip italiane del film rilasciate da I Wonder Pictures:

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.